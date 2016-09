Els Bruguera ‘fitxen’ per Principadel

El Principadel Andorra ja comença a posar noms al seu ambiciós projecte, impulsat per l’empresari resident Miguel Lao. Les tres pistes de tennis reglamentàries cobertes per acollir tornejos ITF tindran durant els dos propers anys –amb opció de renovació automàtica– el suport de la Bruguera Tennis Academy, liderada per l’extennista Sergi Bruguera i el seu pare, Lluís. L’objectiu d’aquest conveni serà ajudar a formar els monitors que tindrà l’escola de tennis del Principadel i durant tres dies al mes supervisaran com s’ensenya amb un seguiment personal de Lluís Bruguera, accés a les instal·lacions de la Bruguera Tennis Academy situada a Santa Coloma de Cervelló i acords preferencials perquè els jugadors del Principadel puguin jugar a l’acadèmia i quedar-s’hi interns. “La nostra idea és reunir una base important, mostrar i donar a conèixer el tennis i tenir una escola digna amb monitors titulats”, va assegurar Lao, que té com a objectiu a llarg termini que “hi hagi jugadors per a l’alta competició”, i per això volen “dotar l’escola de monitors top com Paulo Ricardo Rodeiro i també volem la col·laboració de Fernando Luna o Ricard Ros. No serà cap guarderia, sinó una escola de tennis de nivell”.

CONVENI AMB L’ALT NIVELL

El Principadel Andorra ha buscat el millor suport possible per crear l’escola de tennis i l’ha trobat en la família Bruguera, que va fundar la seva acadèmia el 1986. Un centre d’alt rendiment especialitzat en el desenvolupament de joves tennistes. Els millors exemples de jugadors que després es van convertir en professionals són Sergi Bruguera –dos vegades campió del Roland Garros–, la tennista Garbiñe Muguruza, i que actualment tenen l’ATP, el turc Marsel Ilhan, número 87 del món. El mètode de l’acadèmia és entrenaments i desenvolupament general, perfeccionament de la tècnica, la tàctica i la fortalesa mental, la preparació física, els tornejos nacionals i internacionals i viure fora de casa.

Les instal·lacions tenen set pistes de terra batuda, nou pistes de greenset, és a dir pista dura, tot l’equipament modern de fitnes i una piscina a l’aire lliure. Un rival a la zona és l’acadèmia dels Vicario. “El Principadel Andorra serà un producte diferent dels que hi ha al país i estem molt contents i satisfets de tancar aquest acord amb la família Bruguera.” El Principadel continua mostrant ambició i encara no ha obert les portes ja que està en plena construcció.

El World Padel Tour femení, també al país

Miguel Lao continua tancant acords i Principadel Andorra no només acollirà el World Padel Tour masculí, sinó que també serà seu del de la categoria femenina a partir del 2017.

“El tindrem al mateix temps que el dels nois”, va confirmar Lao. Un bon moment per gaudir de l’espectacle del pàdel i en categoria femenina amb clar protagonisme per a les bessones Majo i Mapi Sánchez Alayeto, Gemma Triay i Lucía Sainz, Marta Marrero i Alejandra Salazar, i Patty Llaguno i Eli Amatriain. Un espectacle assegurat unit també al dels nois. Tot per al 2017 i després uns dos anys més.