Els millors júniors, al Comapedrosa

La SkyRace Comapedrosa continua en un creixement constant. Es consolida en el calendari de la Copa del Món de curses de muntanya i per a la temporada vinent afegeix el Youth World Championship, és a dir els Campionats del Món en la categoria júnior, després de superar Portugal, que també era un dels països candidats, en l’elecció de la seu. Per tant, la SkyRace Comapedrosa serà tot un festival de les curses de muntanya que constarà de tres dies de competició, amb inici el divendres 28 de juliol, en què s’estrenarà el quilòmetre vertical d’Arinsal, i final el diumenge 30 de juliol amb la SkyRace Comapedrosa, en què hi haurà els millors corredors de curses de muntanya del món.

“Volem seguir l’exemple de la Zegama-Aizkorri, és a dir, convertir-la en una prova amb molt de seguiment per part del públic des de tots els punts de la competició. El nostre objectiu és que agafi molta dimensió per posar públic al punt més alt del Comapedrosa, que és la nostra assignatura pendent”, va assegurar el conseller de Turisme i Comerç del Comú de la Massana, Sergi Balielles, que amb la inclusió dels Campionats del Món júnior espera “aprofitar aquell cap de setmana”. “És una oportunitat que no té un gran cost suplementari i que encaixa molt en la filosofia de la SkyRace Comapedrosa”, va indicar.

El Youth World Champion­ship, la primera edició del qual es va viure l’estiu passat a Gran Sasso (Itàlia) amb la participació de vuit països i en què es va endur el triomf Espanya amb 29 metalls, es disputarà en les dues modalitats: sky i quilòmetre vertical. En la modalitat sky els joves coincidiran amb les altres categories, a la SkyRace Comapedrosa i a la SkyRace Arinsal. En aquesta darrera modalitat competirà la categoria Youth A, de 16 i 17 anys, i a la Sky Race Comapedrosa ho faran les categories Youth B i sub-23, de 18 a 20 anys i de 21 a 23 anys, respectivament. En total la competició tindrà un pressupost que estarà entre 50.000 i 60.000 euros. “Esperem rebre el suport d’Andorra Turisme i l’objectiu serà fer-la més popular, amb final al mig del poble d’Arinsal. Per tant, es farà un canvi de traçat per donar-hi més caliu. Hem d’intentar fer nostres aquesta mena de proves.”

La Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM) també ha tingut molt a veure en el fet que la Federació Internacional de Curses de Muntanya (ISF) escollís Andorra com a seu del Youth World Championship. “Nosaltres estem contents per poder-nos postular per a uns Campionats del Món júnior i de ser triats al davant de Portugal. Vaig parlar amb Sergi Balielles perquè fes la demanda, ja que és una forma de promoure aquest esport de cara als nostres joves corredors i de donar també més importància a les curses de muntanya. A més a més, s’hi ha afegit una prova vertical, que també és molt important”, va indicar el president de la FAM, Jaume Esteve, que espera una participació nombrosa. “És l’única prova d’aquest nivell que s’organitza per als corredors de curses de muntanya més joves.”

Per la seva banda, el director tècnic de la FAM, Carlo Ferrari, es congratula de l’arribada de la màxima competició per a joves corredors de curses de muntanya. “En el nivell júnior fa poc que es fan aquests Campionats del Món. Hi ha molt de potencial. Són curses molt dures i és una motivació més per als nostres joves.” A Gran Sasso, la temporada passada van competir

60 esportistes de vuit delegacions. Del país hi van participar Arnau Soldevila, Carles Serra, Diego Cancelos, Sergi Casabella, Hugo Llata i David Pérez.

La SkyRace, prova exigent

La SkyRace Comapedrosa consta de dues pujades llargues en un terreny molt tècnic d’alta muntanya. La primera és fins a 2.600 metres d’altitud i la segona és l’ascens al sostre d’Andorra, el Comapedrosa, amb els seus 2.972 metres. La temporada passada hi va haver un total de 400 participants amb victòria per a Tom Owens i Laura Orgué, que van completar un recorregut de 21 quilòmetres i quasi 2.300 metres de desnivell positiu. En la SkyRace Arinsal, de 15 quilòmetres i 1.485 metres de desnivell, la victòria va ser per a Joan Valls i Amàlia Bardolet. “Per al curs vinent esperem una participació de 50 o 100 corredors d’elit”, va sentenciar Sergi Balielles. La SkyRace Comapedrosa continua creixent sense cap tipus de fre.