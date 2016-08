El nou projecte del VPC Andorra, sense Manuel Romo a la banqueta però amb els exjugadors Jonathan Xepi García i David Kirikiaixvili formant binomi, va començar a rodar i va demostrar que encara està en fase de construcció. El nou VPC Andorra, amb els tres fitxatges Jean-Joseph Parre, Thomas Turckoski i Samuel Tau i el retorn de velles glòries com Javi Vicente, Sandro Consuegra, Frank Mitjana i Marc Saura, va perdre per un contundent 12 a 52 contra l’University College Cork, que milita a la Primera Divisió B d’Irlanda i que es troba a Encamp fent una estada que acabarà demà. En total es va jugar quatre parts de 20 minuts i les marques andorranes van ser dels germans Fité, Roger i Joan. Els irlandesos van dominar a plaer contra un rival amb molt poc temps de preparació i que tot just jugava el primer amistós de la pretemporada. Això sí, tot i el resultat el VPC va donar bones sensacions amb un Samuel Tau que va demostrar que pot marcar diferències en el nou VPC Andorra. El proper amistós dels andorrans serà a Manresa, dissabte vinent contra el club amfitrió.