En fase de construcció. Un projecte amb vuit cares noves. Més de la meitat d’una plantilla i amb el jugador més important, Giorgi Shermadini, disputant el Preeuropeu amb la seva selecció. Al BC MoraBanc li queden moltíssimes peces per encaixar. El joc de l’equip està molt verd. Els que més hi entenen diuen que la pretemporada tot just ha començat i que les cames pesen. Això sí, les cistelles són de les mateixes dimensions i ahir, contra l’FC Barcelona Lassa

–amb molts jugadors de l’equip júnior dirigit per l’ex-River Andorra Alfred Julbe–, els de Joan Peñarroya van acabar amb un 1 de 20 des de la línia de 6,75 per acabar amb un marcador de 80 a 54. El punt més negatiu va ser el joc, però hi ha la coartada que les cames pesen.

Andrew Albicy, que va acabar amb un 0 de 6 en triples i un 0 de 2 en llançaments de dos, no va estar gaire fi en la direcció. Acaba d’arribar i sembla que li falti un xic de velocitat. A banda, el grec Thanasis Antetokounmpo està clar que és un animal, però té un canell de fusta que li haurà de perfeccionar un exjugador, ara al cos tècnic, com Paco Vázquez. A banda de taps i esmaixades, Antetokounmpo es va mostrar erràtic en el llançament i un ala les ha de ficar tant sí com no. Nacho Martín no va aglutinar gaire el joc i és un home destinat a liderar el joc ofensiu de l’equip. Encara és lluny del seu nivell perquè acaben de començar. El millor del MoraBanc va ser Oliver Stevic. Ofici dins de la pintura, però un xic irregular. Ahir va aparèixer molt i després també va des­aparèixer. L’altre interior, el temporer Filip Toncinic, s’està guanyant no tenir el qualificatiu aquest de temporer perquè és un home vàlid per al joc interior de l’equip. David Walker va oferir situacions espectaculars com també errors de passerell. És un noi jove amb molt per aprendre i potser l’ACB serà la millor manera de doctorar-se. Veurem. David Navarro va alternar la posició de base amb la d’escorta. Un xic perdut. I David Jelínek va despertar cap al final.

Mentrestant, l’FC Barcelona Lassa, liderat per Ty Rice (15 punts i 2 assistències) i el jove letó de només 18 anys Rodions Kurucs, va destrossar un MoraBanc en fase de construcció.