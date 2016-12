En joc part del bitllet per a Vitòria

No és el Boxing Day, però el Bàsquet Club MoraBanc afronta avui (21 hores) i divendres dos partits en què està en joc una part del bitllet cap a Vitòria, allà on es disputa la Copa del Rei, una competició en què l’equip dirigit per Joan Peñarroya lluita per ser per segon any consecutiu. Els andorrans, setens classificats amb set victòries i cinc derrotes, reben el sisè, l’Unicaja de Màlaga, amb vuit victòries i quatre derrotes. L’objectiu del MoraBanc serà continuar mantenint el fortí inexpugnable del poliesportiu d’Andorra. Sis de sis, i l’última victòria a la pista andorrana va ser contra l’FC Barcelona Lassa. Un altre cop els de Peñarroya no podran comptar amb l’ala pivot Nacho Martín, que en l’entrenament del dia de Nadal es va fer un esquinç al turmell on tenia la tendinitis que li va impedir jugar en els últims partits.

Per la seva banda, els andalusos, entrenats pel català Joan Plaza, vénen amb tot i Nemanja Nedovic ja està més que recuperat de l’amigdalitis. “Està clar que aquesta és una setmana atípica ja que hi ha dos partits en una mateixa setmana, però nosaltres només hem preparat el d’avui. Ens hem entrenat massa perquè hem tingut molts dies per fer-ho i sabem la dificultat que té jugar contra un rival que juga millor del que ho feia a l’inici de temporada. Tothom coneix la seva història, el seu pressupost i el seu entrenador... Són un equip que juga amb molta velocitat i amb molt de ritme”, va assegurar el tècnic egarenc del BC MoraBanc, Joan Peñarroya. L’equip malagueny té jugadors importants, com el base nord-americà amb passaport croat Oliver Lafayette, i també tot un superclasse com l’escorta serbi Nemanja Nedovic o el killer polonès Adam Waczynski. El joc exterior es completa amb el base Kyle Fogg i l’escorta Jamar Smith. A dintre de la pintura tenen experiència amb Carlos Suárez, talent amb Dejan Musli i físic amb Jeff Brooks. Una plantilla destinada a estar entre els quatre primers. “Són molt talentosos i dominen tots els aspectes atlètics. És el millor equip en rebot ofensiu de la competició i serà un partit perquè la nostra gent gaudeixi, amb molts noms, i ens tocarà estar al nostre millor nivell

físic.”

Sobre l’objectiu de lluitar per una plaça a la Copa del Rei de Vitòria, Peñarroya va ser contundent: “Si ells no van a la Copa del Rei serà un drama i si hi anem nosaltres serà una festa.” Peñarroya va valorar la baixa, novament, de Nacho Martín. “Aquesta setmana estava previst que jugués, però no serà així. En un equip com el nostre una baixa com la d’ell és un contratemps.”

L’Unicaja de Màlaga lluita per classificar-se i també per ser cap de sèrie a Vitòria. “La d’Andorra és una visita complicada i és un dels tres equips invictes com a local”, va indicar l’ala madrileny Dani Díez, que es va formar fins a la categoria cadet a l’Estudiantes i després, com a júnior, va marxar al Reial Madrid. Amb qui es veurà les cares serà amb Thanasis Antetokounmpo, a qui una vegada més li tocarà fer d’ala pivot per la baixa de Na­cho Martín. “A mi m’és igual jugar de base, d’escorta, d’ala o del que faci falta per ajudar l’equip a guanyar. No tinc cap problema”, va dir l’ala, el germà de Giannis, que lluita per entrar a l’All Star de l’NBA, la millor Lliga del món.