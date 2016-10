Es complica la classificació a semis

L’objectiu de classificar-se per a les semifinals de l’Europeu sub-20 que es disputa a Pully (Suïssa) es complica un xic. La selecció d’Andorra sub-20 va finalitzar en tercera posició del grup A i s’enfrontarà avui, a les 16.30, als quarts de final, a la potent selecció espanyola. Els de Roger Corral necessitaven empatar contra la vigent campiona del món sub-20, Portugal, per acabar en segona posició del grup A i enfrontar-se en els quarts a Alemanya, però Portugal va ser molt Portugal. Això sí, els petits detalls van marcar el partit, amb una selecció d’Andorra que té molt de futur.

Els andorrans van gaudir de les primeres oportunitats de gol amb el clar líder del combinat, Gerard Miquel, que es va topar amb el porter Diogo Brandao. El porter de l’Sporting de Lisboa també va salvar una gran oportunitat d’Arnau Dilmé després d’una espectacular jugada de Gerard Miquel. Tot seguit, el jugador andorrà del segon equip de l’FC Barcelona va ser aturat dins de l’àrea per Rafael Lourenço i l’àrbitre va xiular penal, però el capità de la selecció el va fallar per una gran intervenció de Diogo Brandao. Marc Pallarés també va tenir l’opció d’avançar Andorra, però qui no va perdonar va ser Gonçalo Nunes, que va aprofitar una bola perduda a mitja pista d’Arnau Dilmé per superar Carlos de Sousa amb un toc de gran qualitat. Amb aquest gol del jugador de l’Sporting de Lisboa es va arribar al descans i, al segon temps, Gerard Miquel va empatar el partit amb un bonic gol de jugada individual. Sense temps per a la celebració, Portugal va tornar a marcar amb un xut creuat de Pedro Batista. Amb el 2 a 1, els de Roger Corral ho van intentar tot, però al final Gonçalo Pinto (jugador del Benfica) va sentenciar amb un gol de falta directa.

Avui, a les 16.30, lluita per un lloc a les semifinals contra Espanya amb companys d’equip de Gerard Miquel com Blai Roca i Pablo Najera i els excompanys que ara estan cedits Nil Roca (Noia Freixenet) i Sergi Llorca (CP Vic). Els de Sergi Macià van acabar segons del grup B amb tants punts com la potent selecció francesa, que jugarà contra Anglaterra. Mentrestant, Portugal contra Suïssa.