Experiència i ofici per la pintura

Amb només 12 anys va marxar cap a Barcelona. El seu pare, un exjugador de bàsquet, José Ángel Martín, més conegut com a Morti, el va animar a començar aquesta aventura. Va deixar la seva Valladolid natal per viure-hi vuit anys. Va arribar al primer equip mentre mirava d’emmirallar-se en companys de molt de renom com Rodrigo de la Fuente, Dejan Bodiroga, Joan Carles Navarro, Patrick Femerling, Pau Gasol o Gregor Fucka. Allà va aprendre moltíssim, fins i tot el català, que promet recuperar després de fitxar pel Bàsquet Club MoraBanc. Ell és un dels fitxatges més desitjats pel director esportiu Francesc Solana. Ha insistit tant amb ell –no li va posar la creu després de decidir fitxar per l’Estudiantes quan ho tenia tot pràcticament tancat amb el MoraBanc– i va poder posar-lo dintre del disseny del nou projecte que liderarà des de la banqueta Joan Peñarroya. Nacho Martín, 33 anys, que des del 2010 només ha jugat a la Lliga ACB, serà conjuntament amb Oliver Stevic els aliats a la pintura del BC MoraBanc, que tindrà com a home més important a Giorgi Shermadini. “Ell és una peça clau i tot un luxe poder jugar amb ell. A mi em donarà més espais per jugar més obert i és un pivot que és molt difícil d’aturar des del pal baix”, va assegurar Nacho Martín, que aspira a oferir la seva millor versió possible. La temporada passada no ho va fer gens malament al Movistar Estudiantes i també se’l recorda per la gran temporada amb el Valladolid a la 2012-2013 que el va instal·lar definitivament entre els millors amb 15,5 punts, 7 rebots i 18,2 de valoració, que el van portar a ser convidat amb la selecció espanyola a la preparació de l’Eurobasket a Eslovènia. “Puc aportar sobretot coneixement d’aquesta competició. Els meus últims anys a l’ACB han estat bons i puc donar experiència a l’equip, saber estar i continuïtat”. Abans de donar el sí a Francesc Solana va estar a punt de renovar amb Movistar Estudiantes. De fet, ahir Willy Villar ho va reconèixer amb aquestes declaracions. “Amb Nacho Martín hi havia un acord tancat i a última hora el jugador va decidir trencar-lo i acceptar l’oferta d’Andorra”. L’ala pivot de Valladolid ho va admetre després. “És cert que estava molt avançat l’acord de renovació. Ells eren conscients que jo volia continuar allà, però també tenia una oferta de Grècia [en concret de l’Aris de Salònica] i vam estar també molt a prop. Això sí, la d’Andorra va ser la millor per a mi”.

Nacho Martín també és tot un referent de la selecció espanyola de bàsquet 3x3 i no podrà competir ni a l’Europeu ni al Mundial ja que el club no li dóna permís. Ell no es va mullar gaire. “Espero que em quedin molts tornejos per jugar amb la selecció. Sóc el capità de la selecció. Abans el 3x3 era un ‘catxondeo’ i era com si anessis a jugar amb els teus col·legues, però hi hem donat un bon impuls. Per a mi és tot un orgull ser el capità de la selecció i en tot el que pugui ajudaré sempre”. També va aprofitar per lloar la tasca de la Federació Andorrana de Bàsquet amb el 3x3. “Conec personalment els jugadors i són molt bona gent. Disputen molts tornejos i per ser un país petit fan molt de soroll”.

EL SECRET DEL ‘FUENLA’

Oliver Stevic va formar part de l’equip que va ser la sensació agradable de la temporada passada a la Lliga ACB. Ell va arribar al Montakit Fuenlabrada de la mà del director esportiu Ferran López, un bon amic de Francesc Solana, i un dels màxims culpables que el Fuenla es classifiqués per disputar la Copa del Rei i el play-off per al títol i amb un pressupost més que baix. Stevic, que només té un any d’experiència a l’ACB, va explicar el secret de l’èxit del curs passat. “El bon ambient. Ha estat el millor vestidor en què he conviscut mai. L’ambient va ser la clau i també la feina de tots els entrenadors”, va indicar l’ala pivot de Nova Gorica.