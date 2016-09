Ferran Teixidó continua líder de la general de la Copa del Món

Ferran Teixidó continua líder de la classificació general del quilòmetre vertical a les Skyrunner World Series després d’acabar en setena posició en la penúltima prova de la Copa del Món, la Lone Peak, que es va disputar a Montana. La victòria va ser per al txec Ondrej Fejfar amb 29,26, 2 minuts i 8 segons per sota del temps de Teixidó. El títol es decidirà el 14 d’octubre a la Limone (Itàlia), amb Fejfar, Margarit i l’italià Philip Goetsch com a principals rivals de Teixidó.