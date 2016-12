Giorgi Shermadini assegura que l’equip pensa en la Copa del Rei

Va jugar el seu millor partit, però no va servir per ajudar el seu equip a assolir la victòria a la pista del Movistar Estudiantes. Giorgi Shermadini, amb 39 de valoració al Barclaycard Center de Madrid, espera una millora de l’equip després dels 30 primers minuts per oblidar dels de Joan Peñarroya, i hauria d’arribar en la visita de l’FC Barcelona Lassa diumenge a les sis de la tarda. Tot i les dues derrotes consecutives, el pivot georgià i l’equip continuen pensant en la Copa del Rei. “Per descomptat que pensem en la Copa del Rei. Falten sis partits. ¿Ens falten tres o quatre victòries? Per a tothom seria impressionant”, va reconèixer Shermadini, que va parlar del partit de diumenge passat contra el Movistar Estudiantes. “Vam jugar molt malament. Només ho vam fer bé durant 10 minuts i els altres van ser terribles. No em va agradar perquè no vam estar bé. Personalment, la meva aportació no va ser suficient per guanyar el partit”, va indicar el pivot georgià, que no va escatimar elogis per al proper rival, l’FC Barcelona Lassa, que divendres visita l’Anadolu Efes en la jornada 11 de l’Eurolliga. “El Barcelona és el Barcelona. Tothom sap que és un dels millors equips d’Europa i de la Lliga ACB. Té dels millors jugadors i 15 de gran nivell”, va dir Shermadini, que es veurà les cares amb Ante Tomic i Joey Dorsey. “Serà un duel impressionant per a mi”, va sentenciar.