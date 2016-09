“Hem de construir una autopista per anar cap amunt des de la base”

Entrevista a Lluís Bruguera, fundador i director de la Bruguera Tennis Academy

El fill de Lluís Bruguera, Sergi, es va convertir en un dels millors tennistes espanyols en guanyar dues vegades consecutives el Roland Garros i, després, durant deu anys s’hi va ‘fabricar’ la millor tennista actual d’Espanya, Garbiñe Muguruza. La Bruguera Tennis Academy, una de les millors d’Espanya, acaba de signar un acord de dos anys amb el Principadel, el nou club impulsat per l’empresari resident Miguel Lao.

¿Com valora l’acord tancat per dos anys amb opció de renovació amb el Principadel, el nou club que neix a Andorra?

És molt positiu. No és un acord purament professional. Ens agrada perquè es tracta d’ajudar un país per desenvolupar el tennis.

¿Quin és l’objectiu d’aquest acord?

Des del Principadel es vol ampliar la base i donar a conèixer el tennis a través de les escoles. També volem que els nens juguin a tennis. Buscarem fabricar jugadors, tant amateurs bons com professionals. Fer pujar jugadors implica uns components importants, com són educació, valors, salut i, sobretot, diversió. L’altre punt important és que si ho fem bé aconseguirem tennistes molt bons, i a aquests els hem de construir una autopista perquè es converteixin en professionals.

¿Com va conèixer l’empresari resident Miguel Lao, principal impulsor del Principadel?

Portava el seu fill a la nostra acadèmia. Sé que es va reunir amb altres centres especialitzats com nosaltres, i nosaltres vam respondre millor al perfil que buscava. No perseguirem ser la millor escola, sinó que aplicarem el nostre mètode perquè això va més lluny d’un projecte professional. Es tracta de fer jugadors i aquí, a Andorra, perquè aquí també es pot fer.

¿I com ho fareu?

Sempre és important saber el com. Hi introduirem la nostra metodologia. Formarem els monitors del Principadel amb el mateix sistema que tenim nosaltres. Pujaran entrenadors de la nostra acadèmia per col·laborar amb ells i jo també vindré al país de tant en tant per fer un control. No és una col·laboració de noms, sinó que és de sistemes.

¿El seu fill, Sergi Bruguera, també té previst venir?

És molt possible que sí, perquè el meu fill m’ajuda en tot.

¿És possible poder treballar el tennis a Andorra quan aquest esport ha estat durant un temps una mica deixat de la mà de Déu?

És evident que sí. Ningú fa miracles, és clar. Jo no vull parlar del passat, perquè tampoc el conec. Hem d’aprofitar els tennistes que potencialment són bons i construir-los aquesta autopista de què parlava perquè des de la base vagin cap amunt.

¿Hi ha matèria primera a Andorra?

De matèria primera n’hi ha a tot arreu. A Barcelona, a Madrid o a Pernambuco. L’únic que hi ha d’haver és un bon equip tècnic perquè els jugadors que hi ha no es desaprofitin. Després cal que els jugadors tinguin il·lusió, es diverteixin i tinguin motivació, perquè sense això no podrem tenir jugadors, i també cal bons jugadors. És el principal per poder anar pujant. ¿I per què Andorra no pot tenir tennistes amb cara i ulls?

¿Quan comenceu a tre­ballar?

Pujo dijous vinent a Andorra per reunir-me amb la ministra d’Esports i també amb la cònsol major d’Andorra la Vella. Els volem presentar el nou projecte i... ¿començar? Quan vam signar el conveni ja vam començar a treballar.