Homologació internacional

Desig complert. El nou president de la Federació Andorrana d’Atletisme, Bernat Vilella, va aconseguir un dels seus primers objectius: homologar la pista coberta del Centre de Tecnificació d’Ordino. Dit i fet. Després d’un mes i mig de reunions amb membres de la Reial Federació Espanyola d’Atletisme (RFEA) i la Federació Catalana d’Atletisme va aconseguir cita perquè dos homologadors internacionals donessin el vistiplau a l’espai, que podrà acollir proves de 60 metres llisos i tanques i també dels quatre salts i en un futur s’espera tancar un mòdul de pes. Per tant, un cop superat el test les pistes d’atletisme cobertes del Centre de Tecnificació d’Ordino amb el certificat internacional permetran validar mínimes europees com també rècords nacionals, mínimes per als Campionats d’Europa, d’Espanya o de Catalunya. A més a més, el Campionat d’Andorra d’atletisme podrà tornar a disputar-se al Principat després de passar per Sabadell i també per Bon Pas (França).

“Ja podem fer a partir d’ara competicions i no ens haurem de desplaçar pel món competint. El que és fons, a partir de 200 metres, no ho podrem habilitar i es continuarà fent a l’estadi Comunal. Aquesta homologació és un bon pas per a la federació perquè tots els atletes a nivell andorrà podran competir aquí. Per a nosaltres és bàsic”, va assegurar el màxim mandatari de la federació, Bernat Vilella, que ha aconseguit un dels objectius que perseguia l’atletisme andorrà des de fa temps. “Ha estat un mes dur. Vaig anar a Funchal, vaig parlar amb els del comitè espanyol i els vaig dir que necessitàvem la pista homologada per fer el Campionat d’Andorra d’aquí. ¿Per què no es va fer abans? Jo no hi era, però en un mes i mig he treballat molt parlant amb tothom i el fet de tenir compenetració amb l’espanyola va accelerar el procés. Vam pressionar una miqueta...”

La primera competició oficial que es farà a les pistes cobertes del Centre de Tecnificació d’Ordino serà una promoció el 19 de novembre i el 21 de gener tornarà el Campionat d’Andorra després d’alguns anys a l’exili. “Per a mi hauria estat ideal tenir aquesta homologació l’1 de novembre quan començava la temporada, però amb les eleccions no vam arribar a temps. Com a junta la nostra idea és que els atletes tinguin la màxima informació possible, perquè si no la tenen no poden planificar la temporada al millor possible.”

Per a la federació és un estalvi econòmic important, aquesta homologació, i també pot ser una bona manera de promocionar un xic més l’atletisme. “Si surt tot bé és molt probable que molta gent de Catalunya vingui a provar de fer les mínimes aquí i turísticament és una manera important de potenciar aquesta pista. Pel que fa a federació, tant la catalana com l’espanyola també podran venir aquí amb els seus atletes.” La federació disposa de 100 atletes de promoció i espera que amb aquesta homologació vagi a més durant el pas dels anys. “Augmentarem el nivell tècnic i l’esportiu.”

Pel director esportiu de la federació, Abraham Férriz, que es trobava ahir, mentre homologaven la pista, entrenant amb Mikel de Sa i Clàudia Guri, és una gran notícia l’homologació. “Ens solucionarà el nostre dia a dia i també es podran fer les proves explosives aquí. Suposarà un estalvi per a la federació i també una bona oportunitat per fer marques ja que la pista és molt ràpida.” Des de la pista coberta de Caldea, la federació no podia disposar d’una instal·lació d’aquestes característiques. “És cert que Caldea era un lloc poc habitual, però era una pista ràpida. De fet, a Caldea va venir a fer la mínima del Mundial l’atleta Jackson Quiñónez. Aquesta també és una recta amb condicions molt bones.” El tartan prové de Londres i és dels últims que han sortit al mercat. Es va acabar d’instal·lar el mes de març, però fins llavors no s’havia pogut homologar. “D’aquesta manera ens podrem planificar molt millor”, va sentenciar Férriz.