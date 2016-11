I ara sense porter

El 9 a 0 encaixat pel CE Jenlai en l’últim partit de la Lliga Grup Sant Eloi contra el Tic Tapa UE Sant Julià té coartada, i és que l’equip dirigit per Joaquín Pina va tenir com a porter un jugador de camp: Roger Zambrano. El club, ascendit a la Lliga Grup Sant Eloi, després de ser campió de la Lliga Biosphere, va rebre la notificació d’Hugo do Paço de no jugar aquesta temporada amb l’equip després de rebre una oferta de l’FC Encamp, que va perdre per lesió de llarga durada Friday Godswill. Els de Vicenç Marqués van jugar contra el Don Denis FC Santa Coloma amb Alberto Usubiaga, Usu, i a la banqueta tenien el porter del segon equip, Ángel de la Fuente. L’exporter de l’FC Ordino, Hugo do Paço, només ha jugat quatre partits i si fitxa per un altre equip de primera podria jugar sense esperar-se a l’obertura del mercat d’hivern. El CE Jenlai, de moment, es nega a donar-li la baixa ja que no té cap altre porter i ni tampoc vol reforçar un rival directe per a la permanència. “He parlat amb la junta directiva i no se li donarà la baixa de cap de les maneres. Fins al mes de juliol, si no hi ha canvis dràstics, serà amb nosaltres. Si ell vol jugar té les portes obertes”, va reconèixer l’entrenador del CE Jenlai, Joaquín Pina, que afirma que quan van començar els problemes amb els jugadors va parlar amb el porter i va pactar la seva continuïtat fins a l’obertura del mercat d’hivern, però que després va rebre la proposta de l’FC Encamp i tot va canviar. “He rebut una oferta de l’FC Encamp i de moment per rebre la baixa m’estan posant problemes. Jo, amb el CE Jenlai, tinc clar que no jugaré més aquesta temporada. Em sap greu, però jo he de mirar per mi. Espero que demà tingui una resposta del club”, va indicar el porter Hugo do Paço.

El CE Jenlai abans de començar la temporada va tenir l’opció de fitxar el porter andorrà Jordi Rodríguez que finalment va ser descartat perquè l’equip ja tenia Nelson Emanuel Teixeira, més conegut com a Cura, i Arnau Fernández. El primer d’ells ja ha rebut la baixa de l’equip i el segon per motius laborals no pot assistir als partits. Per tant, el CE Jenlai, si Hugo do Paço no es desdiu de la negativa de no jugar aquesta temporada al club, es queda sense porter i n’haurà de buscar un si la lesió al genoll que es va fer Jordi Català és greu i així poder reforçar l’equip amb algun porter de la Lliga Grup Sant Eloi que no hagi jugat més de quatre partits, amb un provinent de la Lliga Biosphere o de la base d’algun club que vulgui donar el pas a la primera divisió. Segons el club, tenen algunes opcions per reforçar l’equip.

Per la seva banda, el CE Jenlai espera també la resolució del Comitè d’Apel·lació després d’apel·lar per la seva incompareixença en el partit contra el Don Denis FC Santa Coloma i on es va quedar amb només un punt a la classificació i com a cuer. El primer partit després de la incompareixença van perdre per 9 a 0 contra el Tic Tapa UE Sant Julià i diumenge s’enfronten contra un rival directe per la permanència, l’Assegurances Generals FC Ordino, que té quatre punts.

Joan Capdevila dóna suport a l’atleta Raül Arenas

Joan Capdevila, amb material esportiu signat per ell, dóna suport a l’atleta Raül Arenas, que vol realitzar 423 quilòmetres corrent cinc etapes per recaptar diners sota el lema Sempre endavant. L’atleta de Tàrrega ja ha realitzat tres etapes i divendres farà el tram de Cambrils a Tàrrega de 100 quilòmetres. L’arribada a la seva ciutat serà a les 19 hores de dissabte on se li farà una recepció a la Plaça del Pati i on diferents col·laboradors i persones de l’Associació l’acompanyaran.