¿I la gespa artificial?

Aquesta no és la primera vegada que apareix un estudi sobre les conseqüències nocives per a la salut humana dels terrenys de gespa artificial elaborats amb grànuls de cautxú reciclat (de pneumàtics utilitzats), un producte potencialment cancerigen, segons alerta l’últim treball científic sobre aquesta matèria, publicat a Holanda i emès per un canal de televisió d’aquest país la setmana passada. Un informe que ha aixecat certa alarma però que a Andorra s’ha agafat amb tranquil·litat, segons fonts federatives.

A Catalunya, Manolis Kogevinas, una autoritat en el camp de l’epidemiologia ambiental i cap del programa de càncer de l’Institut de Salut Global de Barcelona, va assenyalar ahir que “si hi ha un risc i tens milers de persones exposades has de fer aquests estudis, perquè no pots acceptar el risc de tenir gent jove exposada a agents tòxics”. Kogevinas va instar a fer estudis per descartar riscos. Uns estudis que duren uns mesos i que costen poc més de 30.000 euros. L’expert va explicar ahir que “és un estudi per avaluar les mesures en sang, en orina i al medi ambient, perquè si tens gespa artificial i la rasques cada dia qui sap què hi surt o, si hi cau aigua, s’ha de saber què porta”. A falta d’aquests estudis, Kogevinas va assegurar que ara mateix a Catalunya no hi ha dades per saber si hi ha risc ni per determinar si és apreciable l’exposició o la inhalació d’un producte cancerigen com el cautxú present a la gespa artificial.