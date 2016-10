Igualen, perdonen i acaben decebuts

Molts parlen de la fornada de la sub-19 i de la sub-21 com de les millors que hi hagut mai. A la sub-19 dos internacionals ja han debutat amb l’absoluta i a la sub-21 n’hi ha uns quants que ja són fixos per a Koldo Álvarez. La sub-21 ja va guanyar un partit a Lituània ja fa un any amb un gol d’Aaron Sánchez en transformar un penal a l’estil Panenka i ahir la sub-19 va estar a punt de debutar amb victòria al Preeuropeu que es disputa al Principat. Els de Jesús Julián Lucendo van igualar un 2 a 0 advers i, quan havien fet el més difícil, van estar a punt de posar-se al davant de l’electrònic amb una clara ocasió de Ricard Fernández, que tot sol davant del porter Haviv Ohayon després de rebre de Miquel Torres va enviar a fora. Tot seguit, es va complir la maleïda dita: qui perdona ho acaba pagant. Un penal de Christian García sobre Anas Mahamid va suposar el gol de la victòria d’Israel per 3 a 2. Per tant, la sub-19 va passar d’igualar un 0 a 2 advers a perdonar i després a acabar decebuda i estirada a la gespa un cop va xiular el final de partit l’àrbitre turc Ali Palabıyık. A la selecció li queden dos opcions més per puntuar, contra Escòcia demà, a les 16 hores, i contra Liechtenstein diumenge a les 12 hores.

Els de Jesús Julián Lucendo van començar el partit contra Israel perdonant els d’Alon Hazan, ja que al minut 11 Jordi Aláez es va plantar dins de l’àrea per la part dreta i la seva passada de la mort no va arribar per mil·límetres a Àlex Martínez. Els dos internacionals absoluts van ser els més perillosos, però també va destacar Francisco Poamares, que milita a les categories inferiors de l’Elx, i el davanter Miquel Torres. Set minuts després d’aquesta gran ocasió, Israel es va avançar amb un gol de cap d’Osama Khalaila, que va rematar de cap a la sortida d’una falta lateral treta per Mohammad Abu Fani. Al minut 21 va arribar el segon d’Israel, i va ser amb un córner tret per Mohammad Abu Fani i rematat a la frontal de l’àrea amb un xut creuat de Manamto Asefa.

A la represa, la sub-19 de Jesús Julián Lucendo va reaccionar, i ho va fer al minut 53 amb un gol d’Àlex Martínez que va recollir un refús del porter Haviv Ohayon, que no va saber aturar un xut de falta directa força centrat de Pomares. El 2 a 2 va arribar al minut 73 amb un llançament de falta directa de Pomares que va desviar un israelià. Al minut 80, Miquel Torres va assistir Ricard Fernández i aquest va fallar totalment sol davant el porter, i un penal va decantar la balança cap a Israel.