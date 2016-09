Volen tornar a treure el cap i recuperar l’espai perdut. L’Andorra Hoquei Club, amb l’arribada a la presidència de Jaume Solé, està treballant de valent per traçar un camí més exitós i no tan decebedor. L’ascens del primer equip a Primera Catalana –a sobre s’hi troba la Nacional espanyola i després l’OK Lliga– és el resultat d’aquest treball ambiciós que s’està fent, en especial a la base, que des de l’arribada de Solé ha viscut un increment de practicants. Els més menuts veuen l’atractiu del primer equip amb més bons ulls i divendres comença una temporada amb les il·lusions renovades i enfortides. Un nou projecte que tornarà a comandar Roger Corral des de la banqueta i amb cinc cares noves: els recuperats per a l’hoquei patins Marc Martín i Edu Rocha i els fitxatges del jove porter Marc Comas (CH Mataró) i després d’Àlex García (SHUM Maçanet), i l’últim a arribar ha estat Nil Castellví (CH Mataró). El primer partit, divendres a les 21.45 hores a la difícil pista del segon equip de l’Arenys de Munt.

“Tenim moltes ganes i il·lusió de començar la nova temporada. Juguem a fora contra un rival de molta tradició en l’hoquei patins. El segon equip del primer que es troba a la Nacional espanyola, però l’equip està molt motivat”, va assegurar l’entrenador del primer equip de l’Andorra Hoquei Club, Roger Corral, que comptarà amb la continuïtat del porter Ramon Orfila i dels veterans Àlex Martín i Wiffy Balart, i els júniors Iván Odena, Adrià Antequera, Arnau Solé, Marc Rodríguez i Lluc Panadés. “Hem d’anar partit a partit, treballar durant tots els entrenaments, i si per Nadal tenim opcions de pujar, aquest serà l’objectiu a complir, i si ens trobem en una situació de patiment, la fita serà salvar-nos. El màxim objectiu és que els nanos tinguin ganes d’entrenar-se i s’ho passin bé.”

El tècnic català es va mostrar molt content del suport de la junta, ja que l’Andorra Hoquei Club és una entitat modesta i ha portat tres jugadors de fora del país per ajudar en un moment que els joves andorrans han hagut de marxar per estudis. “Estic molt content. La junta ha fet un esforç brutal. Tinc un equip jove amb què es pot treballar perfectament.” Per tant, l’Andorra Hoquei Club ha dissenyat una plantilla de tretze jugadors –cinc són júniors. L’últim a arribar ha estat el jove defensa, tot i que força polivalent, Nil Castellví. Només té 21 anys i prové del CH Mataró. No s’ha estrenat a l’OK Lliga, però ha anat convocat amb el primer equip i ha jugat algun amistós. Això sí, ha estat una referència en el segon equip a Nacional espanyola. “L’Oriol Antequera, que estudia i juga a Mataró, ja em va parlar del Nil Castellví. És un jugador que encaixa molt en l’equip. Està molt pels jugadors joves i sap jugar en totes les posicions. Té gol i un bon xut i és molt ràpid i intens. Aquí a Andorra faltava aquesta visió tan vertical, i el Nil i també l’Àlex García ens ajudaran en aquesta faceta.”

Per la seva banda, Castellví arriba amb moltíssima il·lusió a un club que vol tornar a recuperar il·lusions perdudes. “M’ha convençut el projecte. Roger Corral em va comentar que hi havia un projecte bonic i la Primera Catalana és una categoria molt maca ja que hi ha bon nivell. Les aspiracions nostres seran estar a dalt, i això em va convèncer.” ¿I quin serà l’objectiu de l’últim fitxatge de l’Andorra HC? “Aportar el màxim a l’equip i el que em diguin. Puc ajudar amb la meva veterania a nivell de competició i sobretot a fer equip”, va dir. La nova era de l’AHC comença divendres a Arenys de Munt.