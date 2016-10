Impugnació i lideratge en solitari

Líder en solitari a la Lliga Biosphere i també als despatxos. L’Inter Escaldes ha aconseguit el primer lloc de la classificació passades les dues primeres jornades de competició després d’impugnar el primer partit contra l’Atlètic Escaldes, que va perdre per 2 a 1, per alineació indeguda de l’exjugador del Pas de la Casa Ricardo Oliveira da Cunha. El jugador de l’Atlètic Escaldes, que va entrar al terreny de joc al minut 55 en substitució de Miguel Silva quan el marcador reflectia un 2 a 1, arrossegava tres partits de sanció amb el seu exequip per un matx de la vuitena jornada en què després va anunciar la seva retirada voluntària de la competició. Oliveira da Cunha va ser expulsat per doble groga i va ser sancionat per un partit i després va ser sancionat amb dos per haver-se adreçat als àrbitres, directius o autoritats esportives en termes i actituds injuriosos o de menyspreu. Per tant, el Comitè de Competició treu a l’Atlètic Escaldes 6 punts: tres per alineació indeguda i tres punts més en aplicació dels articles 41.1 i 41.2, per haver actuat amb mala fe. A banda d’aquests 6 punts també li ha imposat una multa econòmica de 150 euros.

L’Atlètic Escaldes, que si no arriba a ser per aquesta impugnació ocuparia el primer lloc de la classificació, va enviar ahir les al·legacions corresponents al Comitè d’Apel·lació, en què reconeix l’error però també indica que no va actuar de mala fe ja que desconeixia que Oliveira da Cunha estigués sancionat. Fins i tot va deixar set jugadors fora de la convocatòria i també va treure el jugador a la segona part quan el resultat era de 2 a 1 favorable a ells. Mentre l’Atlètic Escaldes espera la resolució del Comitè d’Apel·lació es troba sense cap punt, quan n’havia sumat sis de sis de possibles. La decisió del Comitè de Competició deixa l’Inter Escaldes líder en solitari amb un ple de victòries, una als despatxos i l’última en la segona jornada, en què va golejar per 4 a 0 el Penya Encarnada amb gols de Josep Maria Cabanes, la jove promesa escaldenca Roberto Carlos Gomes, Renato Mota i el català Xavi Gallart.

D’altra banda, el segon classificat és Immobiliària CISA La Massana, que va guanyar el primer partit golejant per 4 a 1 l’FC Lusitans B, amb gols d’Iván Fernández, un en pròpia meta d’Eduardo Bouso, dos més d’Iván Fernández i l’últim d’Ildefons Serrano.

El tercer classificat és l’Atlètic Amèrica, que va perdre el primer partit de la temporada en caure derrotat contra l’FC Encamp B per 2 a 1. Els golejadors encampadans van ser David de la Fuente, que va marcar de penal, i Marcelo Monteiro. Per part de l’Atlètic Amèrica va marcar Daniel Alberto Rojas. L’últim és l’FC Santa Coloma B.