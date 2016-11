¿Inici de curs de play-off pel títol?

¿Serà aquesta la temporada que el BC MoraBanc assolirà la classificació per disputar la Copa del Rei i també el play-off pel títol? Des del club prudència absoluta, però l’aficionat i l’entorn tenen dret a somiar. Els números alimenten el somni i de moment el club ha igualat el millor inici de l’entitat, que pertanyia al Festina Andorra de la temporada 1993-1994. Aquell equip dirigit per Edu Torres tenia jugadors com Dan Godfread, Andy Toolson, Quique Villalobos i els germans Jou i Toñin Llorente, i va acabar la temporada jugant els play-off pel títol amb 20 victòries i 12 derrotes, però l’Ourense el va eliminar i va classificar-se per als quarts de final amb els coneguts com els Jackson 5, és a dir André Turner, Chandler Thompson, Brad Wright, Jackie-Juan Espinosa i Howard Wood.

Aquell Festina Andorra va fer una gran temporada amb un inici de curs amb cinc victòries i dues derrotes i el Bàsquet Club MoraBanc iguala aquest inici i fa somiar a tothom. Els de Joan Peñarroya ocupen la cinquena posició i només han perdut contra el Baskonia i el València Basket. Enguany, la Copa del Rei, si no afluixa Baskonia, tindrà una plaça més ja que els vitorians, que són els amfitrions, sempre estan entre els vuit primers al final de la primera volta. A aquestes altures, en la primera temporada del retorn a l’ACB, el MoraBanc tenia tres victòries i cinc derrotes, tantes com el curs passat. El BC MoraBanc és el quart millor atac amb 84,86 punts de mitjana i només té al davant el potent Reial Madrid, el Baskonia i l’Herbalife Gran Canària. Això sí, és la penúltima pitjor defensa, amb 84,14 punts per partit. El base Andrew Albicy és una de les sensacions agradables d’aquest inici de curs. És el màxim assistent amb 7 per partit i el millor recuperador amb 2,14, però en contrapartida és el segon jugador que més pilotes perd, amb 3,29 per matx. Un altre que està complint és Giorgi Shermadini, ja que és el quart més ben valorat de l’ACB amb 17,9 i només té al davant Ante Tomic (FC Barcelona Lassa), Scott Bamforth (RETAbet Bilbao Basket) i Edwin Jackson (Movistar Estudiantes).

El proper partit dels de Joan Peñarroya serà dissabte, a les 21 hores, contra el Rio Natura Monbus Obradoiro. Els de Moncho Fernández ocupen la tretzena posició amb dues victòries i sis derrotes. Això sí és un equip perillós en el perímetre.