Irineu Esteve s’estrena aquest any en la categoria absoluta

Salt important per a Irineu Esteve i temporada il·lusionant per a la jove Carola Vila en categoria júnior. L’equip de fons de la Federació Andorrana d’Esquí es va presentar ahir a la seu del seu màxim patrocinador, Andbank. Irineu Esteve fa el salt a l’absoluta, on té com a màxim objectiu classificar-se per al Mundial sub-23 als Estats Units. “Hi haurà més participants i més nivell en la categoria absoluta, però fins que no hi sigui no sabrem exactament amb què ens trobarem.” Competirà en Copa d’Europa i no es descarta que faci alguna Copa del Món si els resultats ho diuen. Per la seva banda, Carola Vila buscarà millorar els seus resultats en Copa d’Europa respecte de l’any passat i també tindrà com a objectiu classificar-se per al Mundial júnior.