Jo per ser feliç vull un camió (2a part)

“Els esforços que fem per aconseguir objectius, no hem de fer-los per ser coneguts, sinó per ser algú que valgui la pena conèixer”. Aquesta frase la va publicar ahir Albert Llovera al seu twitter personal. I tot després d’anunciar que serà per quart any consecutiu i segon amb el Tatra Jamail, el camió de l’equip Bonver Dakar Project, al raid més dur i mediàtic del món, el Ral·li Dakar que donarà inici enguany el dia 1 de gener a Asunción (Paraguai) i amb final a Buenos Aires (Argentina) el 14 de gener. El pilot andorrà s’ha fet un fart de fer quilòmetres per poder cobrir el pressupost i també ha rebut el suport de l’equip txec per no donar-se per vençut i finalment podrà ser a Asunción ja que l’equip txec li ha assegurat que el que no trobi Albert Llovera per tancar el pressupost ho posaran ells, ja que estan molt contents amb ell després de la repercussió i la classificació que va obtenir el pilot andorrà. Els txecs han perdut Artur Ardavichus, que acaba de fitxar per MAN, i l’altre pilot de l’equip, Tomas Vratny, podria decidir no competir ja que està lesionat. “Un any més no ha estat fàcil arribar fins aquí. Hi ha hagut moments per a tots els gustos. De vegades semblava que ens sobraria la pasta, però a l’hora de la veritat l’ajuda de l’equip Bonver Dakar Project ha estat decisiva per embarcar-nos i poder pensar únicament a preparar-nos físicament i anar pensant en tots els passos que hem de seguir abans de començar el viatge cap al continent americà”, va assegurar en el comunicat enviat ahir el pilot Albert Llovera, que té previst marxar el 26 de desembre cap a Buenos Aires per arribar en carretera a Asunción. Tot i així, dimecres assistirà a la presentació del Ral·li Dakar a París. “L’equip Bonver Dakar Project em volia. Van fer tres tests, un a Txèquia i dos al Marroc i al final vam tancar-ho tot per poder tornar. Tenia altres opcions sobre la taula, una d’elles molt interessant que al final no va quallar, però Bonver Dakar Project em volia i han fet tot el possible perquè pugui competir novament al Dakar”, va dir Albert Llovera, que en l’edició anterior va aconseguir el 4’80% del 5% de share que va tenir Espanya en el Ral·li Dakar. “Tot això no ha valgut per tancar el pressupost. I això que vam tenir un impacte bastant important”.

A l’edició del 2017, les grans novetats del recorregut són: la presència per primer cop dels competidors a Paraguai, una implicació molt més àmplia de Bolívia mentre que la part final es disputarà en terrenys més o menys coneguts tot i que en aquesta ocasió amb més dificultat. La mà de l’expilot Marc Coma com a director esportiu de la prova començarà a notar-se. “El veig més complicat aquest any sobretot per les etapes de Bolívia pel fred i sobretot per l’alçada. No sé què li passa al meu cos que amb l’alçada té com 16 hores d’intermitència o d’espasmes que em consumeixen molt. En total són cinc dies a Bolívia i l’etapa de descans la farem a 3.800 metres... Vaja descans”, comentava al final amb ironia.

L’objectiu d’Albert Llovera als seus 50 anys és ben clar. “Vull arribar a Buenos Aires i millorar la posició que vaig fer l’any passat. M’estic ficant com una bèstia i he entrenat durant tot l’any per al Dakar. Ara només necessito tranquil·litzar-me”. Té dues setmanes per arribar a l’estat tranquil ja que ara marxa a Barcelona, després a París i després a Madrid a fer conferències. Albert Llovera style. Jo per ser feliç vull un camió, segona part.

Cristian España té bones sensacions amb la KTM i el seu equip Pedregà Team

El Ral·li Dakar s’apropa i Cristian España ja està més que preparat per disputar la seva segona edició. Ho farà amb una nova moto, una KTM, i nou equip, el Pedregà Team. Ahir va assistir amb la seva moto a la presentació d’Esponsorama a l’Hotel Andorra Park ja que l’empresa d’Avintia, instal·lada al país, presentava els seus pilots Joan Nani Roma i Xevi Pons. Després de les fotografies amb patrocinadors i també aficionats hi va haver un sopar i una festa i avui hi ha prevista a partir de les 9 del matí fins a les 13 hores una exhibició al Circuit d’Andorra al Pas de la Casa amb també la presència de l’expilot de motos resident al país Rubén Xaus. A partir de les 15 hores, a la plaça de La Rotonda s’instal·laran els vehicles i es presentaran els pilots i també hi haurà signatura d’autògrafs. I per acabar, a les sis de la tarda cercavila pels carrers més cèntrics d’Andorra la Vella. “Les sensacions que tinc són molt bones. He fet ja 1.500 quilòmetres amb la nova moto i m’hi sento molt còmode. Aquest cap de setmana vaig estar amb Joan Pedrero i vaig provar una nova navegació”, va assegurar Cristian España, que té clar que la part de Bolívia serà la més dura del Dakar. “Aquí serà el plat fort i el veritable Dakar amb molta duresa. Jo físicament estic bé i psicològicament molt ben preparat”, va reconèixer el pilot andorrà, que afrontarà el seu segon Dakar després de no acabar en l’any passat del debut.