Joan Valls i Roser Español guanyen la 4a edició de la transfronterera

El Palau Municipal d’Esports de la Seu d’Urgell va ser ahir al migdia la meta de la 4a Travessa transfronterera, que va sortir des de la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria (Principat d’Andorra). En categoria masculina, el primer lloc va ser per a Joan Valls, amb un temps de 3.16.16 hores, seguit de Pere Riba, amb 3.19.04, i en tercer lloc va acabar Olivier Cescato amb 3.19.38 hores.

En categoria femenina, el podi d’aquesta travessa el van ocupar Roser Español, en primer lloc, amb un temps de

3.36.30 hores; Sílvia Zúñiga, en segona posició, amb un temps de 3.41.11 hores, i Aida Fornieles, en tercer lloc, amb 3.44.09 hores.

La cursa també va premiar els primers corredors a arribar a la part més alta del recorregut, situat a la zona de Naturlàndia. Els millors escaladors van ser, en la categoria masculina, Martí Lázaro i, en la femenina, Sílvia Zúñiga. Els guardons van ser lliurats per l’alcalde de la Seu d’Urgell, Albert Batalla, i el regidor d’Esports de l’Ajuntament, Isidor Alberich, per la part urgellenca, mentre que per la part laurediana van ser Meritxell Teruel, consellera de Social; Paqui Barbero, consellera de Turisme, i Josep Roig, conseller de Cultura del Comú de Sant Julià de Lòria. Tots els corredors que van completar la transfronterera van poder gaudir d’un avituallament complet per recuperar forces i també van disposar d’un servei de dutxes al mateix palau d’esports de la Seu d’Urgell.

A més a més, en aquesta quarta edició de la transfronterera els corredors es van trobar de ple amb la Fira de Sant Ermengol, que s’ha celebrat aquest cap de setmana a la capital alturgellenca. Precisament, els cent primers corredors que es van inscriure en aquesta cursa també van rebre com a obsequi un tiquet degustació per a la Fira de formatges artesans del Pirineu.