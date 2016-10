Joan Verdú representarà el país en la Copa del Món de Sölden

Joan Verdú li ha guanyat la partida a Àxel Esteve i representarà el país diumenge en el gegant de la primera Copa del Món, que es disputa a Sölden (Àustria). L’esquiador andorrà, de 21 anys, va convèncer els tècnics de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) en les proves i els tests efectuats ahir a Tignes. Aquestes proves constaven de tres mànegues, de les quals se sumaven els dos millors temps de cadascú, i Joan Verdú va ser el més ràpid. “Les condicions han estat difícils per les classificacions. La pista era bastant llarga i exigent i feia mal temps. A més a més, l’hem fet a més de 3.000 metres d’altitud, que també cansa més, però finalment hem acabat fent una bona classificació, que també serveix com a entrenament per a Sölden”, va assegurar Verdú, que està molt il·lusionat per competir en aquesta primera Copa del Món. “Em fa il·lusió perquè havia fet Jocs Olímpics i també Mundials, però Copes del Món cap. Ara hi aniré, però sense posar-me més pressió del compte. Intentaré donar-ho tot i fer el meu millor esquí. No busquem cap resultat perquè anar pels 30 encara és una fita molt exigent, però donaré el màxim.” Per la seva banda, el director tècnic de la FAE, Carles Visa, va parlar dels objectius de Joan Verdú: “Ha de fer el seu millor esquí, que gaudeixi i que en tregui una bona experiència. Sabem que Sölden és molt dur perquè tothom hi serà”, va dir. La primera cita, i amb Joan Verdú.