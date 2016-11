Jorge Lorenzo inaugura el seu museu, que ret culte als campions del motor

El pentacampió mundial de motociclisme Jorge Lorenzo va inaugurar ahir la World Champions Collection. Es tracta d’un espai de 400 metres quadrats a Andorra la Vella que ha convertit en un museu, on exposa la seva col·lecció de peces dels millors pilots de la història del motociclisme i de la Fórmula 1, i en un local d’oci on prendre begudes i veure esports a la televisió. “És únic, un museu que rendeix culte a grans campions del motociclisme i de la Fórmula 1, i és un lloc d’oci on pots prendre alguna cosa mentre mires algun esport a la tele, i també pots fer una volta amb el simulador de MotoGP que ha fet el meu mecànic. Finalment, oferim un espai perquè els apassionats del motor s’ho puguin passar d’allò més bé”, va destacar Lorenzo.

“Sempre he seguit molt la Fórmula 1, des del 98, i les motos, des del 95”, va dir Lorenzo, que va afegir que “per sort he anat creixent com a pilot i he anat aconseguint coses que pensava que eren impossibles d’assolir, i aquest és el meu homenatge a tots els campions que han marcat època en la seva disciplina”.

El museu acull una recopilació d’objectes, des de granotes de pilot fins a trofeus, que el pilot ha acumulat durant la seva trajectòria al Mundial de motos i que ha obtingut dels companys de professió i apassionats del motor. Lorenzo, que té un museu particular a casa seva que supera les 100 peces, no sap si les 30 que exposa al museu, “les més importants perquè són de pilots que han marcat època”, seran sempre les mateixes o s’aniran canviant.

De la col·lecció (que exposa les granotes de la majoria de pilots campions del món, tant de motociclisme com de Fórmu­la 1) destaca un casc d’Ayrton Senna i la moto amb què Lorenzo va guanyar un dels seus mundials de Moto GP.

El conegut com a 12 + 1, pels títols mundials aconseguits, i un dels impulsors de l’esport del motor a Espanya, l’expilot Ángel Nieto, també va acompanyar Lorenzo en la inauguració. A més hi van assistir la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, i el ministre de Turisme, Francesc Camp. “Des del Comú estem molt orgullosos que Jorge Lorenzo contribueixi a donar a conèixer el nom d’Andorra la Vella al món”, va dir Marsol. “Abans volíem que les persones de fora que venien a viure aquí fessin créixer internament el país. Ara volem que les persones que vénen de fora ens ajudin a projectar-lo més enllà de les nostres fronteres”, va afegir Camp.