Juli Sánchez fitxa per jugar a la UE Santa Coloma

Té 38 anys i encara té corda per a estona. El menut extrem, mitjapunta i també davanter centre Juli Sánchez torna a la Lliga Nacional després d’un nou pas per l’FC Andorra i fitxa per la UE Santa Coloma. El jugador, conegut com el Minino pels seus excompanys de selecció, es converteix en un dels fitxatges més importants del curs per a l’entitat colomenca, a qui li feia falta un home ofensiu per al seu atac. Ahir va ser el primer dia de l’internacional absolut. “Ja coneixia a tothom, així que no se m’ha fet gaire nou”, va assegurar Juli Sánchez, que ha fet amb l’FC Andorra bona part de la seva carrera esportiva, però aquesta vegada volia descansar de tants desplaçaments. A la Lliga Nacional va militar a l’FC Santa Coloma i el seu últim equip a Primera va ser l’FC Lusitans, on va conquerir el títol de Lliga. En aquell equip va jugar amb els seus bons amics Òscar Sonejee i Manolo Jiménez.