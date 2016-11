Kilian Jornet competirà a la Copa del Món i serà a la Font Blanca

Kilian Jornet va presentar el calendari per a la temporada d’esquí de muntanya. Enguany, l’esquiador de muntanya de la Cerdanya participarà en totes les proves de Copa del Món, al Campionat del Món i en proves clàssiques com la Pierra Menta. Kilian Jornet continuarà apostant per la vertical race i la individual, que són les seves modalitats favorites. Per tant, competirà a la Font Blanca. “Arriba una altra temporada d’esquí de muntanya. Cada any el nivell és més alt i has d’exigir-te el màxim per estar lluitant als llocs capdavanters”, va dir Kilian Jornet.