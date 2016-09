La FAB, a punt de perdre la paciència

Primer ho van provar amb una roda de premsa en què van treure pit i van assenyalar totes les coses –moltíssimes– que fan pel bàsquet del país i després amb missatges a les xarxes socials, on sempre surt l’adjectiu “invisibles”. La Federació Andorrana de Bàsquet (FAB), presidida per Manel Fernàndez, està farta i molt a prop de perdre la paciència. La màxima cita del bàsquet 3x3, és a dir el Mundial que es disputarà a Guangzhou (Xina) de l’11 al 15 d’octubre, podria ser l’última cita internacional per a les seleccions andorranes, tant masculines com femenines. L’ens es planteja no participar en cap competició internacional si no rep el suport privat –falta d’interès de les empreses privades en el seu projecte– i públic

–reben la mateixa subvenció des de fa tres anys.

La feina feta amb el bàsquet 3x3, que ha convertit el país en una referència d’aquest esport que podria ser olímpic, està esgotant la FAB. La propera cita, la del Mundial a l’octubre, podria ser l’última internacional ja que els costos són massa alts, i més després d’organitzar un Preeuropeu que tothom va considerar un èxit però que va ser un cop dur per a l’economia de l’ens, que té un dèficit de 50.000 euros. Un cop van fregar el bronze en l’Europeu sub-18, en què van acabar en quarta posició, la FAB creu que ha tocat fons en aquest projecte. Des de fora estan considerats un exemple i des de dintre han de treballar amb un pressupost molt limitat. Com ells mateixos escriuen a les xarxes, són “invisibles”.

Per a la propera cita, la del Mundial a la Xina, ja fa un any que es preparen i ja saben des d’ahir quins seran els rivals. El combinat masculí, dirigit per Pere Pràxedes i que estarà representat a la pista per Jordi Olcina, Rafa Casals, Xavi Galera i Oriol Fernández, estarà al grup B i s’enfrontarà a Egipte, Eslovènia –l’actual campiona d’Europa i que va perdre de només un punt al Preeuropeu contra Andorra–, l’Uruguai i Indonèsia. D’altra banda, la selecció femenina, dirigida per Anna Busquet i amb les jugadores Alba Pla, Clàudia Brunet, Pati Vicente i Eva Vilarubla, estarà al grup B i els rivals seran Austràlia, l’Argentina, Israel i Hongria –actual campiona d’Europa.

Una cita, la màxima en l’àmbit esportiu, que només té un petit país com a participant, i aquest és Andorra. Els dos primers de cada grup es classificaran per disputar els quarts de final. L’objectiu serà tornar a fer història i emular els sub-18. El 3x3 continua de moda al país, almenys de moment perquè la FAB té un límit.