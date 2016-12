La fita: top 5 de la Copa del Món

L’ambició de Lluís Marín està intacta. És un guanyador nat, i això que podria posar excuses perquè en aquest inici de temporada encara la recta final de la lesió a l’esquena que es va fer en caure a Hintertux. La primera prova de Copa del Món a Montafon comença dijous amb les qualificacions i Marín té clars els seus objectius. La fita establerta per ell i per la Federació Andorrana d’Esquí és acabar dintre del top 5 després del top 8 del curs passat, i després la cita marcada del calendari són els Campionats del Món de Sierra Nevada. El podi és la màxima fita. En els últims cinc anys l’evolució de Marín ha estat espectacular: 15è el 2012, 27è el 2013, 23è el 2014, 12è el 2015 i 8è el 2016.

“Ser al top 5 de la Copa del Món implica fer un o dos podis en les cinc proves de la màxima competició i si és un primer lloc, millor. Pel sistema de puntuació, si fas algun podi et situes bé a la general. És important obtenir puntuacions altes a les finals”, va reconèixer Marín, que va parlar de la seva lesió a l’esquena. “Vaig estar deu dies al llit i em vaig perdre entrenaments, però vaig poder fer l’última estada, a Finlàndia. Els objectius continuen sent els mateixos, i són ser al top 5. Sóc conscient que no serà gens fàcil perquè he de ser molt regular i fer podis. Ara em tocarà veure com estic a Montafon. No m’he pogut comparar amb els altres. Tot i així, estic molt confiat.”

Marín va recordar com va ser la caiguda en la roda de premsa de presentació de la nova temporada de surf de neu, a la seu del màxim patrocinador de l’equip, MoraBanc. “Em vaig fer un cop a l’esquena farà una mica més d’un mes. Vaig perdre la força de la cama esquerra i no podia aixecar els braços pel cop. Ara físicament estic millor. M’he pogut entrenar de forma adaptada, però tinc prou experiència per poder afrontar una temporada amb garanties.”

Marín també va parlar dels Campionats del Món a Sierra Nevada, del 7 al 19 de març. “En una prova d’aquestes característiques es va a totes. Crec que hi ha nivell suficient per fer un podi. És una carrera complicada i si les coses surten bé es pot assolir un bon resultat. L’objectiu és tenir aspiracions altes i que les coses surtin com surtin. Esperem que pugui recuperar la forma que tenia en pretemporada i arribar-hi al millor possible. De fet, en els últims Mundials vaig anar molt ràpid.”

La de Montafon és la primera d’un total de vuit proves al calendari, amb set cites de la Copa del Món i després els Campionats del Món. “Arribo a Montafon adolorit. A Finlàndia ja ho estava, però els cronos eren ràpids. Si fem les coses bé pot sortir una bona carrera. A Montafon buscaré sensacions en els entrenaments i em forçaré en el moment que toqui. Està clar que no hi vaig a experimentar. Hi vaig a intentar fer un bon resultat, perquè l’objectiu de la Copa del Món és molt difícil i no podem deixar escapar cap oportunitat. Farem el que podrem.”

Per la seva banda, el vicepresident de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE), Josep Maria Raméntol, va parlar dels objectius de Marín: “Pensem a millorar el resultat del 2015, però sí que és cert que està en fase de recuperació per la caiguda i és un petit contratemps.”

L’equip també el forma la jove Maeva Estévez. La jove surfista s’està recuperant d’una operació als lligaments del genoll i espera tornar a competir el

18 de gener. “Maeva Estévez haurà de millorar els registres de l’any passat i superar el top 10. És complicat perquè s’ha de ser molt regular durant tota la temporada.” Sigui com sigui, Estévez és prudent a l’hora de parlar d’objectius a complir: “El meu màxim objectiu serà poder tornar a la competició, i un cop hi estigui ja veurem el meu nivell. Evidentment que vull millorar respecte de l’any passat, i això suposaria entrar en una final de la

Copa d’Europa i, si pot ser, començar en una Copa del Món.” Un equip petit on la gran estrella i aquell de qui s’espera més és Lluís Marín.

Les vuit proves de Lluís Marín

COPA DEL MÓN A MONTAFON (ÀUSTRIA)

De dijous a diumenge

COPA DEL MÓN A SOLITUDE

(ESTATS UNITS)

Del 19 al 22 de gener

COPA DEL MÓN A BANSKO

(BULGÀRIA)

Del 2 al 5 de febrer

COPA DEL MÓN A FELDBERG (ALEMANYA)

Del 10 al 12 de febrer

COPA DEL MÓN A KAZAN

(RÚSSIA)

Del 24 al 26 de febrer

COPA DEL MÓN A LA MOLINA (ESPANYA)

Del 4 al 5 de març

CAMPIONATS DEL MÓN A

SIERRA NEVADA (ESPANYA)

Del 7 al 19 de març

COPA DEL MÓN A VEYSONNAZ (SUÏSSA)

Del 24 al 26 de març