La Massana presentarà candidatura per organitzar les Copes del Món del 2019 i 2020

El cònsol major de la Massana ha avançat que pròximament es presentarà la petició oficial a l’UCI sol·licitant les Copes del Món per al 2019 i 2020 amb el suport del Govern d’Andorra i dels patrocinadors privats. De moment, les del 2017 i 2018 ja estan assegurades, juntament amb els Mundials Màsters. El representant de l’UCI, Arturo López, ha avalat l’excel·lent organització i ha remarcat que Vallnord reuneix totes les condicions per organitzar proves de Mountain Bike, i que actualment és una de les seus més reconegudes de la Copa del Món. El director de Pal –Arinsal, Josep Marticella, ha mostrat la seva satisfacció quant a les xifres d’afluència ja que es preveu que es registraran més dels 35.000 assistents de la Copa del Món del 2013.

Es donen “totes les condicions; perquè primer, l’organització està molt lligada al poder polític, econòmic i als espònsors és com una família i treballen tots en conjunt”, ha dit Arturo López sobre la capacitat organitzativa andorrana per poder assumir més enllà del 2018 l'organització de la Copa del Món a Vallnord. “Probablement ho teniu” ha dit Arturo López, el representant de l’Unió Ciclista Internacional (UCI) referint-se a la possibilitat que Vallnord seguexi sent l’espai i el marc de les competicions internacionals, després del 2018 quan acaba el conveni. Segons Josep Marticella, el número d'assistents aquests dies “ens fan preveure que quan tanquem el dia que haurem superat les espectatives marcades”. El cònsol major de la Massana, David Baró, s'ha felicitat de l'organització d'aquesta Copa del Món 2016, confirmant que presentaran candidatura per organitzar més proves internacionals.

Els resultats de la competició d'avui

La darrera prova de la Copa del Món a Vallnord – Andorra ha fet revifar a Julien Absalon després de l’actuació “discreta” als Jocs Olímpics, tal com ha reconegut ell mateix. Absalon, s'ha proclamat campió de la Copa del Món després de guanyar la prova d’avui, i ha assegurat que aquest final a Andorra “és el millor coronament de la temporada que podia demanar”. Sobre el circuit, ha dit que “és realment fantàstic, un dels millors del Món i un dels meus preferits; dur i exigent, però que es gaudeix moltíssim”.

Per a l’espanyol José Antonio Hermida, que ha creuat la meta en 12a posició i que es retira de la competició avui a Vallnord – Andorra, ha estat una cursa “molt especial”. I és que “mai he aconseguit tenir un bon resultat al Principat i avui he acabat especialment content”. Hermida, una llegenda del ciclisme internacional, ha destacat l’acolliment del públic i la magnífica organització. “Aquest país és increïble”, ha sentenciat. A més, el també espanyol Pablo Rodríguez ha estat tercer en la prova d’avui. El seu company d’equip i medalla de bronze a Río, Carlos Coloma, finalment ha acabat 22è.

La suïssa Catharine Pendrel, que avui ha fet tercera, s’ha proclamat guanyadora de la Copa del Món. Finalment, l’actual líder, Annika Langvad, ha arribat 13a a la meta, fet que l’ha relegat a la segona posició seguida de la canadenca Emily Batty. La guanyadora d’avui ha estat la suïssa Jolanda Neff que ha declarat que el circuit és “absolutament ideal, un dels més atractius en els que he competit, m’encanten totes les zones i he fet la cursa molt a gust”. Neff s’ha mostrat molt contenta per la seva posició, tant pel triomf d’avui com per la seva 6a plaça a la general, havent participat només en quatre de les sis proves.

L’únic andorrà que ha participat avui, Guy Díaz, s’ha mostrat satisfet pels resultats tot i no completar les 7 voltes de la prova. Amb tot, “he millorat respecte als Mundials del 2015 i el fet de jugar a casa m’ha donat força”. Díaz ha avançat que després d’aquesta cursa, deixa la competició d’alt nivell.