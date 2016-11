Objectiu: aconseguir bons resultats en Copa d’Europa per obtenir bones marques a la Copa del Món. I tot amb una frase força contundent del director tècnic de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE), Carles Visa: “Estem en una bona situació i portem una bona línia de treball, però som conscients que no estem on volem estar, i la premissa és seguir batallant.” Sense més, però entre cella i cella una de les cites estrella d’aquesta temporada: el Mundial de Saint-Moritz (Suïssa) al febrer, del 6 al 19. I quatre primeres espases: Mireia Mimi Gutiérrez, Joan Verdú, Marc Oliveras i Àxel Esteve. La primera s’estrenarà aquesta temporada a la Copa del Món de dissabte a Levi (Finlàndia). “De la Mimi no buscarem un resultat concret. Ella té un marge de progressió important i hem de treballar perquè el seu nivell d’esquí pugi. Per tant, no volem caure en els errors de l’any passat, que només valia el resultat”, va assegurar Visa, que té clar què vol de la primera espasa de l’esquí alpí andorrà. “Volem una Mimi més competitiva que l’any passat. Fins i tot aquesta pretemporada ha fet una mica més de velocitat.” Això sí, Mireia Gutiérrez no vol sentir a parlar de resultats. No parla d’objectius concrets: “No vull parlar de resultats. Ho sento pels que sempre pregunteu pels objectius. Vull millorar el meu esquí per aconseguir arribar a la Copa del Món, i si ho faig bé els resultats arribaran sols.” Per l’esquiadora andorrana no la paraula pressió no existeix. No se la nota tan tensa com altres temporades. Està com més alliberada. “¿Pressió? Jo en sento. No tinc pressió. La pressió la té un altre i no vull dir qui és. Per exemple, Lluís Marín té pressió i no pas jo. Jo només vull fer el meu esquí perquè tothom augmenti el seu nivell i en Copa d’Europa vull ser al podi, però sense posar-me fites perquè si no deixes de fer el que és primordial.”

Les altres esquiadores de l’equip femení són Sara Raméntol i Carmina Pallàs. Sissi Hinterreitner haurà de passar amb tota seguretat pel quiròfan per una lesió a l’espatlla. “Els objectius d’elles estan centrats a rebaixar els punts FIS. Competiran en curses FIS i hi haurà algun possible passatge per la Copa d’Europa sempre que els resultats siguin bons”, va dir Carles Visa.

ESPERANCES EN JOAN VERDÚ

Qui va debutar primer aquesta temporada de manera oficial va ser Joan Verdú. El jove esquiador va fer la seva primera Copa del Món a Sölden (Àustria) amb un 64è lloc al gegant. L’objectiu de Verdú serà sumar punts a la Copa d’Europa i buscar bons resultats a la Nor-Am Cup nord-americana, en què el curs passat es va imposar en una prova. “El meu objectiu serà entrar entre els 30 primers en Copa d’Europa i aconseguir regularitat. És clar que al cap ara tinc la Nor-Am Cup, però no em vull posar més pressió del compte. Fer un bon resultat em facilitaria tenir bons dorsals durant la temporada”, va reconèixer Verdú.

Qui tindrà els mateixos objectius que ell serà Àxel Esteve. “Per a mi millorar punts FIS i fer alguna Copa del Món seria una bona temporada”, va dir Esteve, el cosí de l’exesquiador Kevin Esteve, actualment golfista. L’altre esquiador de l’equip, Marc Oliveras, té metes més exigents. “Haurà d’estar en els punts de Copa d’Europa, al top 20”, va indicar Visa. L’esquiador andorrà ja ha superat el lupus i les últimes anàlisis han sortit força bé. “Estic millor que mai. Mentalment i també físicament. A veure com surt la temporada. Tot i així, aspiro al top 20 de Copa d’Europa en velocitat i a veure si puc competir a la Copa del Món”, comentava Marc Oliveras.

Mentrestant, Kevin Courrieu i Matías Vargas continuaran agafant més experiència en els circuits de velocitat. L’equip masculí té previst desplaçar-se a les curses FIS de Tignes (França) del 14 i 18 de novembre i després marxaran al Canadà per fer la gira de la Nor-Am Cup. També viatjaran Josh Alayrach, Robert Solsona i Xavi Salvadores.

La Federació Andorrana d’Esquí també va parlar dels més joves en la roda de premsa de presentació de la temporada oferta ahir a la seu del seu màxim patrocinador privat, Crèdit Andorrà. “Els objectius passen per la formació tant tècnica com física i per agafar experiència per al circuit internacional”, va sentenciar Carles Visa. Una temporada que ja va obrir Joan Verdú amb la Copa del Món a Sölden i que tindrà continuïtat dissabte amb la Copa del Món

a Levi de Mimi Gutiérrez. Temporada exigent i amb els Mundials de Saint-Moritz com a màxima fita.