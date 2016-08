La Pujada Ordino-Arcalís tanca inscripcions divendres

El 2 de setembre, és a dir divendres, es tancarà el termini d’inscripcions per a la Pujada Ordino-Arcalís, prova puntuable per als Campionats d’Espanya, França Segona Divisió i Catalunya i també per al Trophée des Pyrénées. El guanyador absolut de la cursa s’adjudicarà el Trofeu Joan Vinyes. La llista oficial d’inscrits es donarà a conèixer en la presentació oficial de la cita, dilluns que ve. La cursa reunirà una important inscripció i tindrà lloc el 10 i 11 de setembre. Aquesta serà l’última prova puntuable.