La selecció es prepara per a la classificació dels preeuropeus

Després de la gira per Galícia organitzada per la Federació Andorrana d’Handbol, la selecció absoluta masculina d’handbol encara els Preeuropeus de classificació per al Campionat d’Europa del 2020 i un possible torneig de la IHF (Federació Internacional d’Handbol), que està per confirmar. L’equip dirigit per Manel Mañas i Víctor Soto va demostrar que la selecció està fent bona feina i treu resultats contra equips de 1a Nacional espanyola.