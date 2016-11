La selecció femenina rep un dur correctiu en el segon amistós

Segon amistós a Malta i segona derrota contra les amfitriones. La selecció absoluta femenina va perdre per 4 a 0 contra Malta. Les noies dirigides per José Antonio Martín van anar sempre a remolc i al minut 6, Malta es va avançar amb un gol després d'un xut que es va estavellar al pal i va tocar l'esquena de la portera andorrana. El 2 a 0 va arribar als 15 minuts, a la sortida d'un còrner rematat de cap al segon pal. La selecció va despertar amb el 2 a 0 i va gaudir d'una bona ocasió de Marina amb un xut de falta directe. Mentrestant, Maria Ruzafa en una jugada personal no va poder superar la portera de Malta. A la represa, Ylenia Carabott va fer el 3 a 0 al minut 70 i deu minuts després, Ylenia Carabott va tornar a marcar. Una experiència enriquidora per una selecció força jove.