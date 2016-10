La selecció sub-17, motivada per l’efecte Àlex Martínez

“Quan vaig veure el gol d’Àlex Martínez vaig pensar en aquell moment que feia poc compartíem banda amb ell. Per tant, crec que amb implicació les coses poden ser possibles.” Aquestes són les paraules de l’internacional sub-17 Pol Acosta abans d’afrontar el Preeuropeu de la seva categoria, que comença demà al Centre d’Entrenament de la FAF amb el Kazakhstan contra Grècia, a les 11.30 hores, i el plat fort del dia, Irlanda contra Andorra, a les 16 hores a l’estadi Comunal. La cita continuarà dilluns i acabarà dijous. El combinat dirigit per Eloy Casals buscarà sorprendre, tot i la seva condició de selecció més feble. “Ara no rebem golejades com abans i afrontem el Preeuropeu sabent quina selecció som i contra qui juguem i que el nivell del rival també compta. Partit a partit i a veure a quin nivell estem”, va assegurar el seleccionador sub-17.