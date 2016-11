L’altre Thanasis Antetokounmpo

El seu germà Giannis Antetokounmpo està espectacular a nivell individual a l’NBA amb els Milwaukee Bucks amb un triple-doble contra els Orlando Magic amb 21 punts, 10 rebots, 10 assistències, 5 pilotes recuperades i tres taps: aquest és el sisè triple-doble de la seva carrera. Una actuació a l’alçada de Michael Jordan i Hakeem Olajuwon segons Associated Press. Al Principat, el germà del The Greek Freak està millorant la seva aportació després d’un inici dubitatiu. Thanasis Antetokounmp, tot un espectacle fora de la pista i també a dins, va disputar més minuts en l’últim partit amb 17’56” sobre la pista i 11 punts amb cap error als tirs de dos, des de la línia de 6,75 i des del tir lliure i amb un 11 de valoració. “El secret és que l’equip treballa dur durant la setmana i també que estem molt units amb aquesta bona barreja entre jugadors veterans i joves”, va assegurar l’ala grec del BC MoraBanc, que no vol parlar de Copa del Rei. “Partit a partit i concentrats en el que estem fent ara”. Per Thanasis Antetokounmpo és una “bona sensació veure l’equip quart classificat ja que ens ajuda a continuar treballant fort i seguir entrenant”. Els propers partits del BC MoraBanc seran fora del poliesportiu d’Andorra a la pista del Montakit Fuenlabrada i la del Movistar Estudiantes i després jugarà com a local contra l’FC Barcelona Lassa on ja està en marxa la venda anticipada de les entrades que es podran adquirir a 20, 30 i 40 euros. Els abonats no paguen. “Jo estic feliç, però sobretot perquè l’equip guanya partits. També estic content amb l’afició, ja que tenen una bona filosofia de bàsquet”, va sentenciar l’ala grec. Contra el Montakit Fuenlabrada, un nou examen.