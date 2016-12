Lea Ricart, millor marca personal en el Mundial de 100 esquena

El Campionat del Món de piscina curta a Windsor (Canadà) va començar, i ho va fer amb una millor marca personal de Lea Ricart als 100 metres esquena, que va fer un temps d’1.06,58 i va acabar sisena de la sèrie 3 i 37a en la general. La seva millor marca estava en 1.07,34. “La primera part de la prova ha nedat molt bé i en la segona part més fluixet, perquè quan ha fet el viratge s’ha quedat massa lluny de la paret i s’ha desconcertat”, va assegurar l’entrenador Sergio Rayo. Per la seva banda, Mònica Ramírez, amb un constipat, no va rendir al màxim de les seves possibilitats i va ser última de la sèrie 4 i 34a en la general amb una marca d’1.05,33. El seu millor temps en 100 esquena es troba en 1.04,64. “Està molt refredada i s’ha ofegat a la segona part de la prova. Això sí, les sensacions són bones i farà millor les proves de 50, en què no necessita tanta respiració.” Avui els toca la prova dels 100 lliures.