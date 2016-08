Les ‘cheerleaders’ aposten per seguir

La marxa de Víctor Sada va suposar també la de la seva parella, Helena Lardies, i de retruc va afectar les UrbanGym Angels, el grup de cheerleaders del Bàsquet Club MoraBanc, que es va crear coincidint amb l’arribada de l’excheerleader de l’FC Barcelona, de les Dream Cheers. El grup tindrà tres baixes de luxe a banda d’Helena Lardies, la seva germana Cristina i també Gemma Pastor. Les tres amb passat blaugrana ja no formaran part del grup després de l’adéu de Víctor Sada. Tot i així, les UrbanGym Angels continuaran donant espectacle al poliesportiu d’Andorra i de fet ja s’estan entrenant, tot i que estan pendents d’una reunió amb el club. El grup continuarà amb quatre andorranes: Lara Millán, Judit Diago, Meri Romera i Zaida i esperen trobar més noies interessades a formar part del grup ja que s’han quedat sense tres.

L’objectiu del grup, després de la baixa de Lardies, que era la que va tancar el patrocinador, i conjuntament amb Eva Rodríguez, l’entrenadora, serà buscar nous patrocinadors i conèixer de què poden disposar per a la roba i també els horaris i el lloc d’entrenament. Durant l’època d’Helena Lardies el grup s’entrenava a AnyósPark ja que tenien com a màxim patrocinador UrbanGym. Per tant, enguany les cheerleaders serà un grup íntegrament de noies andorranes.

Filip Toncinic, un pivot croat fins que arribi Shermadini

La baixa de Giorgi Shermadini i, de menys magnitud, la de Beka Burjanadze han provocat l’arribada d’un pivot veterà per donar un cop de mà mentre el georgià estigui disputant el Preeuropeu amb la seva selecció. Aquest home serà el croat Filip Toncinic. Un 2,12 de 31 anys que va militar la temporada passada al Miraflores de Burgos a LEB Or, l’antic Ford Burgos. El croat va anotar 11,8 punts i va capturar sis rebots amb 13,9 de valoració en 22 minuts de mitjana.