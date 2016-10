“L’FC Andorra pot aspirar als llocs capdavanters de la classificació”

Entrevista amb Emili Vicente, nou entrenador de l’FC Andorra

Feia dues temporades que no entrenava i de cop i volta li truca el president de l’FC Andorra, Albert Ferré, i li presenta una oferta per substituir el dimitit Justo Ruiz. Emili Vicente, de 51 anys, exjugador i que va entrenar a Segona Divisió B espanyola la UE Lleida, el Lleida Esportiu i el Reus Deportiu, no s’ho va pensar i va acceptar l’oferta del club esportiu més històric del país. Viu a la Seu d’Urgell i és professor d’INEFC a Lleida.

Després de dos anys torna a les banquetes. ¿Què li fa acceptar l’oferta de l’FC Andorra?

Bàsicament les ganes d’entrenar i de tornar a estar en actiu. A més, es tracta d’un repte esportiu en un club històric que té potencial per créixer i és una bona opció per a mi per tornar a dirigir un equip.

Dissabte passat va conèixer la plantilla després del partit i va veure el matx des de la graderia contra el San Juan Montcada. ¿Què li sembla l’equip?

Molt bé. Van fer un gran partit en què només va faltar marcar en alguna ocasió clara per no haver de patir tant, però em sembla una plantilla molt equilibrada, amb jugadors de força talent. Encara no els conec a tots. Tot i així, em va semblar el que me n’havien dit, que era un grup jove, compromès, que es portaven molt bé entre ells, i això al camp ho vaig notar. I això que era una jornada complicada per tot el que havia passat.

¿Aquest FC Andorra pot aspirar a l’ascens a Tercera Divisió espanyola?

Si he de ser sincer, em falta conèixer la resta de rivals per donar una resposta més acurada. La Primera Catalana té molt de potencial, com ho està demostrant l’Horta. Ara no tinc prou elements per dir-ho, però crec que sí que podem aspirar a atansar-nos als llocs capdavanters, competir i intentar guanyar tots els partits. Això ens donarà per ser allà dalt.

Normalment, quan un entrenador arriba un cop començada la temporada és perquè hi ha hagut mals resultats, però aquesta vegada arriba aquí perquè l’altre entrenador ha dimitit després de sumar dues victòries i un empat. ¿L’ha sorprès que hagi plegat Justo Ruiz?

Una mica sí. No sóc un gran coneixedor del tema i tampoc sé què ha passat. M’ha sorprès perquè la feina que han fet Justo Ruiz i el seu equip és molt elogiable. Ha estat l’ànima de l’equip durant molts anys. Li reconec la feina que ha fet i esperem que hi puguem donar una bona continuïtat.

¿Ha parlat amb Justo Ruiz?

Sí. El conec. Hi he estat parlant i m’ha ofert tota la seva ajuda per fer aquesta transició. El conec des de fa temps, ja que hem coincidit alguna vegada. És un bon entrenador.

¿El va sorprendre la trucada de l’FC Andorra?

Sí, perquè la temporada ja està començada. El que ha passat amb l’altre cos tècnic són coses que se m’escapen.

Sigui com sigui, la plantilla va respondre sobre el terreny de joc, tot i quedar-se sense entrenador dijous al vespre. ¿Com ho valora?

És molt elogiable. Hi ha molt d’esperit en aquest equip i tenen ganes de guanyar i fer-ho bé. Tenen molt de talent i molt de potencial. Em va agradar molt el que vaig veure al camp.

¿Què pot aportar Emili Vicente, un tècnic experimentat, a l’FC Andorra?

Intentaré aportar la meva experiència, recollida en aquests anys. La meva forma d’entendre el joc i d’entrenar. Treballaré i intentaré ajudar els jugadors perquè treguin tot el seu potencial. Ells són els grans protagonistes.

¿Com jugarà l’FC Andorra? ¿Tindrà el segell d’Emili Vicente?

Crec que sobretot ha de tenir el segell de les qualitats dels jugadors. Ells tenen talent i els agrada tractar bé la pilota. Per tant, m’agradaria aconseguir els resultats a partir del bon joc. Sobretot, vull tenir la pilota i dominar els partits.

¿Com és que feia dos anys que no entrenava cap equip?

No és fàcil tenir continuïtat en les banquetes dels equips. Esperava ofertes, però cap s’ha concretat com jo volia. El repte és fer un esforç encara que sigui en una categoria inferior, però no hi ha cap problema. Es tracta d’entrenar i intentar entendre els jugadors.

¿No trobava a faltar les banquetes?

Quan has fet una cosa durant tants anys, sempre la trobes a faltar.

¿No és estrany que un tècnic de la seva vàlua i tan a prop del país sempre no hagi vingut abans a entrenar?

La veritat és que he estat sempre per Lleida o Balaguer. No es va donar mai la circums­tància. L’important és que ells hagin encertat prenent aquesta decisió i que jo pugui ajudar el club i donar un cop de mà en aquest creixement que ha de tenir.

Dotze dies per preparar el pròxim partit. ¿És un temps prudencial perquè els jugadors sàpiguen què vol?

Sí, està bé. Amb la temporada començada ara tinc dues setmanes per preparar el proper partit, però no podré disposar dels internacionals.