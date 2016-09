Llovera està a punt d’arribar a un acord per córrer en el proper Dakar

El pilot andorrà Albert Llovera és molt a prop de tancar un acord amb l’equip Bomber Dakar Project per participar en el pròxim Dakar. Ara mateix hi ha moltes possibilitats de tornar a pujar al Tatra, segons informava ahir Andorra Televisió (ATV). Tot i així, la decisió definitiva es prendrà la setmana que ve. El pilot vol evitar tancar l’acord sobre la botzina, com va passar la temporada passada.

L’equip Tatra va quedar molt content del treball al costat de Llovera el curs passat, i el pilot també, fet que pot conduir finalment amb un nou acord entre les parts per pujar al Tatra. Amb tot, Llovera encara no vol tancar la porta definitivament a altres ofertes que se li han presentat. Considera, segons la mateixa font, que “està entre un bugui i un camió, però la gent de Tatra té molta il·lusió que estigui amb ells, s’hi estan esforçant i quan et sents estimat has de donar alguna cosa”. Per això, afegeix, “la resposta serà un sí”.

D’altra banda, després de les experiències viscudes en llocs de tanta tradició en el món del ral·licròs (RX), com Hell (Noruega) i Höljes (Suècia), Albert Llovera es desplaçarà el cap de setmana vinent a un escenari més conegut com és el Circuit de Barcelona-Catalunya, encara que amb un traçat molt diferent de l’habitual. Llovera disputarà, a la pista preparada per a l’ocasió, l’últim míting del seu calendari reduït del Campionat del Món FIA de ral·licròs Lites, que li ha permès conèixer de primera mà una especialitat molt espectacular capaç de reunir als recintes naturals del nord d’Europa més de 35.000 espectadors. El recorregut preparat a la zona coneguda com l’estadi del Circuit de Barcelona-Catalunya servirà d’ubicació del traçat mixt, de 1.133 metres, amb un 60,4% d’asfalt i un 39,6% de terra. El pilot andorrà, cada vegada més adaptat a l’electritzant ritme a què es disputen les sèries del Mundial d’RX, es va desplaçar a Polònia fa un parell de setmanes per realitzar, a les instal·lacions de l’equip de Holowczyc, el test previ a la prova de Barcelona.