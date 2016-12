Lluís Marín queda fora de les finals en l’estrena de la Copa del Món

Decepció en l’estrena de Lluís Marín en la Copa del Món de boarder cross. I és que l’andorrà, que per a aquesta temporada s’ha fixat com a objectiu final el top 5 mundial, no va poder classificar-se per a les finals de la primera prova i per tant s’ha quedat sense opcions de lluitar pel podi.

Marín va fer una primera ronda en què va marcar un temps de 59,11, la qual cosa el va deixat en la 38a posició, lluny de la classificació. En la segona ronda, l’andorrà va aconseguir millorar el registre anterior però no va ser suficient. En aquest cas, Marín va fer 58,75, un temps que el va deixar finalment fora de les finals i en el 37è lloc d’aquesta cita amb la Copa del Món de Montafon (Àustria).

“És difícil assumir el resultat. He fet errors, és clar, però el meu estil és anar ràpid tot i fer errors i avui [ahir per al lector] amb aquestes errades m’he quedat fora”, destacava el surfista, que ja pensa ara a recuperar la confiança de cara a les cites del gener vinent. “Per sort tenim un mes per endavant per solucionar els problemes d’esquena. A veure si puc anar amb més confiança i moure’m així més ràpid. No sé si deu ser el meu subconscient, però avui no he anat fort”, va destacar l’andorrà.

Per la seva part, el director tècnic de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE), Carles Visa, explicava que “hi ha hagut una barreja de condicionants que ens han impedit classificar-nos per a les finals”, que es disputen avui. En aquest sentit, Visa va assenyalar “d’una banda la baixa confiança amb què hem arribat a Montafon, amb lesions i faltats ritme, i de l’altra que, tècnicament, el revolt 5 se’ns ha entravessat en les dues rondes de classificació”.

Tot i això, Visa va voler fer una lectura optimista i va recordar que “és millor que ens passi això en la primera cursa que no pas iniciat el campionat, de manera que puguem afrontar així el període de gener amb més confiança i degudament recuperats de totes les molèsties i d’aquest resultat”.

Esteve, 14è a la NorAm CUP

D’altra banda, dimecres a la nit –hora andorrana– es va disputar a Panorama el primer gegant de la NorAm Cup. Àxel Esteve va marcar el 14è millor temps amb 2.49,68, a 3,07 del guanyador i amb 27,10 punts FIS. Segons els tècnics que acompanyen l’equip, la cursa va ser molt exigent físicament, amb al voltant d’1,25 per mànega. Per la seva part, Joan Verdú va quedar fora en la primera mànega, mentre que Xavi Salvadores no va superar la segona.

Pel que fa a l’equip B masculí, ahir va disputar a Hemsedal (Noruega) un gegant FIS, en què el més destacat va ser Arià Missé amb la 43a plaça.