L’SJK Seinäjoki anuncia la renovació de Marc Vales

Renovació confirmada i feta oficial. L’SJK Seinäjoki, de la Veikkausliiga –primera divisió de Finlàndia–, va anunciar ahir la renovació per dos anys del defensa internacional Marc Vales, tal com va avançar el diari BonDia. El central, que també pot jugar de migcampista defensiu, va ser un fix per al tècnic Simo Valakari en una temporada que l’equip va ser campió de Copa i també va acabar tercer en la competició domèstica. “És molt bo per a mi continuar en aquest gran club i també en un increïble entorn on podrem aconseguir grans coses”, va dir Vales al web del club.