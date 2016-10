¿L’últim Mundial?

Als visionaris Manel Fernández i Jaume Tomàs, és a dir el president de la Federació Andorrana de Bàsquet i el director tècnic, se’ls va encendre un bon dia la llumeta i van pensar que el bàsquet 3x3 seria una bona oportunitat per fer coses interessants i, sobretot, importants. La van encertar de ple. No és gaire normal o habitual competir en Europeus o Mundials de la màxima categoria o, fins i tot, en els primers Jocs Olímpics Europeus. O, ja posats, acabar en quarta posició a l’Europeu U18. El bàsquet 3x3 està de moda i molts països han buscat l’exemple d’Andorra per començar a dissenyar els seus projectes al voltant del 3x3. Diumenge una delegació de dues seleccions absolutes, una en categoria masculina, dirigida per Pere Pràxedes, i una altra de femenina, dirigida per la catalana Anna Busquet, viatjarà a la Xina per disputar el Mundial absolut de Guangzhou. Un Mundial no és cap Challenge ni tampoc cap Europeu. Allà es troben els millors del món, i Andorra hi estarà representada per dues seleccions. La masculina disputarà el seu primer Mundial i la femenina competirà en el segon després del de Moscou.

Els de Pere Pràxedes portaran Xavi Galera, Oriol Fernández, Jordi Olcina i Rafa Casals. Tots ells exjugadors del River Andorra i ara amants del bàsquet 3x3. La seva jove història va començar amb un Preeuropeu a Amsterdam amb Albert Ros, Jordi Plasència, Jordi Fernández i Jordi Olcina. Allà van ser els millors cinquens després d’un triple empat i es van classificar per a l’Europeu de Romania. Després d’aquesta cita van competir amb Rafa Casals, Toi Gabriel, Jordi Fernández i Oriol Fernández als Jocs Olímpics Europeus de l’Azerbaidjan. Allà van guanyar Suïssa i en quarts de final van posar contra les cordes Lituània. A banda d’això, també han jugat diferents challenges a Romania, Suïssa, Dinamarca i França. I el moment més important va arribar al Preeuropeu d’Andorra, en què van perdre a quarts de final contra Eslovènia per una relliscada final de Xavi Galera amb un resultat ajustat. Per problemes econòmics sembla que el bàsquet 3x3 al país no anirà molt més lluny. El suport públic i el privat no estan ajudant l’ambició il·limitada de Manel Fernández i Jaume Tomàs. Dos visionaris. “Com a federació i com a jugadors és el màxim a què podem aspirar. Ens vam moure molt i ho hem aconseguit”, va assegurar Jordi Olcina.

El combinat masculí, que començarà dimecres la competició, tindrà al mateix grup l’Uruguai, Egipte, Indonèsia i els campions d’Europa, Eslovènia. “Ja fa dies que la federació es queixa que no té gaire suport. Seria una llàstima que fos el nostre primer i únic Mundial. Jo entenc que anar a la Xina és molt costós, però aquesta federació es mereix molt més suport i també tenir més instal·lacions per poder entrenar-se.”

Xavi Galera serà un dels referents a la direcció conjuntament amb Oriol Fernández. Es va retirar, però als 34 anys li arriba l’opció de poder jugar un Mundial de bàsquet 3x3. “Sembla que sigui normal això de jugar un Mundial, però no ho és tant. Hem d’aprofitar l’oportunitat que tenim i gaudir-ne. El nostre objectiu serà fer-ho al millor possible. No renunciem a res i jo no marxo allà deu dies per fer turisme. Per tant, hi ha opcions per a tothom i nosaltres buscarem la nostra.” Per Galera, la selecció està “molt compensada perquè hi ha un interior com Rafa Casals, un tirador com Jordi Olcina i dos caps pensants i penetradors com Oriol Fernández i jo”. Per Oriol Fernández l’important és aprofitar aquesta bona oportunitat que tenen de jugar contra els millors. “Serà una ocasió única. Serà el nostre primer Mundial de la història i potser l’últim, ja que el 3x3 experimenta un boom molt gran. Hi arribem bé i amb ganes.”

La selecció femenina, amb Eva Vilarubla, Alba Pla, Clàudia Brunet i Pati Vicente, comença dimarts a competir i al seu grup, molt més fort que els nois, hi haurà Austràlia, Hongria, que és la campiona d’Europa, l’Argentina i Israel. Com els nois, es classifiquen els dos primers de cada grup per als quarts de final. “Estem molt il·lusionades. Passar de grup serà bastant complicat, però anirem al màxim perquè hi ha molt bon equip i també bona química entre nosaltres. Estem preparades per a la cita i no hi arribem a peu coix.” Per a les noies tot va començar en un Mundial a Moscou i després va continuar amb un Preeuropeu a Amsterdam, i tot seguit amb un Preeuropeu a Andorra. La màxima cita a Guangzhou per als noies i les noies. ¿Serà l’última? Esperem que no.