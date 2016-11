L’únic equip invicte del grup 1

Imbatuts. Els únics que queden sense conèixer la derrota al grup 1 de Primera Catalana. Amb sis victòries, dos empats i cap derrota i una segona posició. Amb un partit menys, que es jugarà el 3 de desembre al terreny de joc del Sant Cugat Esport, i a només dos punts del líder, l’Horta, un dels històrics del futbol català. El Futbol Club Andorra va recuperar ahir un dels dos partits ajornats que tenia, i ho va fer sumant tres punts en imposar-se per 2 a 1 a l’altre equip invicte, fins ahir, del grup 1, la UE Avià. Els d’Emili Vicente van rescabalar-se de la imatge dolenta que van deixar dissabte en el partit contra el CE Farners. Van ser els millors 45 minuts de futbol des que Emili Vicente ha agafat l’equip. Els andorrans van tenir les idees més clares en atac contra un rival farcit de jugadors joves i en què destacava l’hàbil extrem Miki Póveda –que ha passat per equips com el Jàbac de Terrassa, el Reial Madrid, el Cornellà i l’FC Barcelona.

El tècnic de l’FC Andorra va sacsejar un xic l’alineació deixant un titular contra el CE Farners com Jordi Pedrós fora de la convocatòria, i a la banqueta va deixar el defensa central Àlex Sánchez i el migcampista Marc Ferré. I és que contra el CE Farners l’equip no va estar gens fi, en especial en la primera part. L’inici del partit contra la UE Avià no podia ser millor i al minut 4 una centrada per la dreta de Cristian Martínez la rematava de cap Quique Espinosa. El davanter rematava lliure de marca. Els d’Emili Vicente van començar a navegar amb vent a favor i al minut 23 van tenir una oportunitat clara per fer el 2 a 0, i va ser amb una passada a l’espai lliure d’Albert Moñino cap a Cristian Martínez, i aquest, que tenia tot sol a l’altre costat Sebas Gómez, va decidir rematar a porteria, però amb tan mala fortuna que la pilota es va estavellar al pal.

Sis minuts després, la UE Avià va disposar de la seva primera aproximació i va ser amb una falta per mans de Rober Font a la frontal de l’àrea tirant cap al cantó dret. Miki Póveda la va llançar i Ferran Pol va aturar sense gaires problemes. Tot seguit, Arnau Ruiz també va provar d’empatar amb una rematada de cap d’esquena a porteria, que es va estavellar a l’exterior de la xarxa. Dos minuts abans d’arribar al descans, Cristian Martínez podia haver marcat, però l’extrem internacional va fer un control massa llarg després de rebre una bona passada de Sebas Gómez i el porter Sergi Porcel se’n va saber aprofitar per aturar l’un contra un. En la jugada següent, Rober Font va rebre la segona targeta groga després que l’àrbitre considerés que havia donat un cop de colze al davanter Max Morell. Els jugadors de l’Avià, en cada acció aèria, es queixaven de les dures accions andorranes.

A la represa, i amb un jugador menys, l’FC Andorra podia haver sentenciat. Primer l’àrbitre va ignorar un clar penal de Marc Guijarro sobre Víctor Hugo per empenta i després, al minut 54, va marcar el 2 a 0 amb un gol de Cristian Martínez, que va rebre una assistència de Quique Espinosa, que es va aprofitar d’un greu error defensiu. La UE Avià va despertar i ho va fer gràcies a l’entrada al terreny de joc de l’extrem Alberto Criado –ex-Reial Madrid, Sabadell, Gavà, Eldense o Rubí– i de Roger Claret. Ells no van intervenir directament en la jugada del 2 a 1, però van ser claus per millorar la profunditat de joc de la UE Avià. Max Morell va marcar de volea i després l’FC Andorra es va haver de defensar amb ungles i dents per sumar tres punts molt celebrats. Diumenge, a Montgat contra la Fundació Privada Hermes, un equip complicat sense Ludo Clemente i Rober Font.

Emili Vicente: “Els jugadors tenen molta gana i il·lusió”

Emili Vicente va poder comprovar en el primer temps que l’FC Andorra tenia marge de millora i, en el partit contra la UE Avià, en els primers 45 minuts es va poder veure. “Té molt de mèrit haver sumat aquests tres punts, i més davant un rival que juga molt bé i que estava invicte. Érem conscients que després de l’expulsió havíem de doblar esforços per contrarestar la inferioritat, i ho hem sabut fer molt bé. En la primera part per fi han arribat les ocasions i en la segona hem hagut de sobreviure. Aquests jugadors tenen molta gana i il·lusió”, va dir Vicente.