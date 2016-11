Marc Vales, a punt de renovar dos anys per a l’SJK Seinäjoki

Cansat de rodar tant pel món, Marc Vales està a punt de quedar-se dues temporades a l’SJK Seinäjoki de la Veikkausliiga –la primera divisió finlandesa. El defensa internacional, de 26 anys, tenia l’oferta de renovació del club finlandès sobre la taula –tal com va avançar el diari BonDia– i la continuïtat s’està a punt de fer oficial, en les properes hores. El central, que també pot actuar de migcampista defensiu, es troba a Andorra amb la selecció després d’acabar la temporada amb l’SJK Seinäjoki, que va guanyar la Copa i va finalitzar en tercera posició en la competició domèstica. Vales ha estat una peça bàsica des que va arribar al club i l’SJK Seinäjoki l’està a punt de premiar amb un contracte de dos anys, i podria també estar acompanyat de la seva parella després. L’entrenador Simo Valakari confia molt en ell i el considera bàsic per a l’inici de curs, al mes de gener. El club finlandès també està classificat per disputar l’Europa League.

Marc Vales va començar la seva carrera esportiva a les categories inferiors de l’FC Andorra i després es va convertir en un autèntic rodamón del futbol. Va passar pel CE Sabadell, Eivissa, Binèfar, Montsó, Atlético Baleares –va viure una de les seves millors temporades amb Gustavo Siviero d’entrenador–, el Reial Ma­drid C, l’FC Andorra, on va retornar, el Saragossa B i l’Hospitalet. Tot abans d’aterrar a un joc en què li han fet recuperar el somriure.