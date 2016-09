No hi ha res impossible i Andorra es va fer seva la frase. Només un error del porter Ferran Pol va evitar que els de Koldo Álvarez tornessin a puntuar en un partit oficial després de molts anys. Ludo va enviar una rematada de cap al travesser a la primera part i al final Ilde Lima va disposar de dues grans oportunitats que van poder canviar el signe del resultat. Andorra es va quedar més a prop que mai de puntuar, però va tornar a assaborir el gust amarg de la derrota contra una Letònia apàtica com el seu seleccionador, Marians Pahars, que es va endur els tres punts amb un 0 a 1, gràcies al gol de Sabala després d’aprofitar una sortida en fals de Ferran Pol.

Marians Pahars no és pas l’alegria personificada, però ell va ser un dels millors futbolistes letons amb 129 partits i 42 gols a la Premier League amb el Southampton i va pertànyer a la generació que va disputar l’Eurocopa del 2004. Ell ha liderat la renovació necessària d’una Letònia que va obtenir un discret resultat a la fase de classificació per l’última Eurocopa, tot i que va tenir de rivals a la República Txeca, Islàndia, Túrquia, Holanda o Kazakhstan. Això sí, només va perdre fora de casa contra Holanda. Andorra respectava moltíssim a Letònia i va plantejar des de bon principi un partit seriós. Els de Marians Pahars no es van sentir gens a gust portant la veu cantant del partit i Andorra, tot lluita, va saber jugar el seu partit. Buscant minimitzant errors. A més a més, el seleccionador Koldo Álvarez té clar que l’aposta per els joves continua i va donar l’alternativa al debutant en partit oficial, Jordi Aláez. Va continuar de titular Max Llovera al costat d’Ilde Lima -homenatjat abans de començar el partit rebent medalla i gorra de la UEFA per part del president de la FAF, Víctor Santos. La primera aproximació va ser letona amb un remat de cap creuat a la sortida d’un córner de Valerijs Sabala que va sortir fora per poc. La resposta va arribar a càrrec de Jordi Rubio que va transformar un refús en una boleia que va sortir per sobre del travesser. El lateral dret de la UE Santa Coloma va realitzar la jugada més aplaudida fins al moment amb un túnel sobre el jove Janis Ikaunieks. Al minut 29, Koldo Álvarez es va veure obligat a moure peces per la lesió de Gabi Riera que va marxar a la banqueta queixant-se dels isquiotibials. En el seu lloc va entrar Marc Rebés i Jordi Aláez va passar com a referència d’atac amb Marcio Vieira a la mitja punta. Per tant, Marc Rebés va ocupar la posició de Marcio Vieira. Tot seguit, Davis Ikaunieks va gaudir d’una bona oportunitat, però tot sol al segon pal va rematar de cap a les mans de Ferran Pol. Tres minuts després, Ludo va avisar amb una boleia que va aturar Vanins i Letònia va respondre amb una nova ocasió de Davis Ikaunieks que tot sol després d’una assistència de Sabala va enviar a fora. La millor oportunitat del partit va ser d’Andorra. I molt clara. Una centrada de Marc García per l’esquerra la va rematar de cap el més petit del partit, Ludo, al travesser amb Vanins ja quasi batut.

A la represa, el gol de Sabala va castigar Andorra. Un error que els va condemnar, però les ocasions de Cristian Martínez i sobretot d’Ilde Lima al final van estar a punt de començar la fase del Premundial amb un punt que hauria tingut gust de victòria.

Koldo: “Em sento buit. S’ho han deixat tot”

Decebut, però satisfet per la tasca dels seus jugadors. Un dels millors partits d’Andorra que se li recorda en temps. No va poder empatar perquè la sort li va girar l’esquena. El gol de la victòria de Letònia va arribar per un greu error de Ferran Pol i després la selecció d’Andorra va poder empatar i no ho va aconseguir. “Estic buit i també impotent perquè els jugadors s’ho han deixat tot i no han obtingut cap tipus de premi”, va assegurar el seleccionador andorrà, que va avisar per la propera. “Hem de cuidar els petits detalls perquè el gol ens ha condemnat la feina de tots aquests dies.”

La sub-21 resisteix fins al minut 48 contra Itàlia

La diferència entre Itàlia sub-21 i Andorra sub-21 és abismal, però el combinat dirigit per Justo Ruiz va saber resistir contra la potent Itàlia que dirigeix l’exmigcampista de la Roma i Inter de Milà, Luigi Di Biagio. Els italians, a una victòria de la classificació per a l’Eurocopa sub-21, es van imposar per 3 a 0, tot i que no van marcar el primer gol fins al minut 48, quan Federico Di Francesco, que milita al Bolonia, va superar Víctor Silverio. Al minut 73 va arribar el 2 a 0 a càrrec del mateix jugador i a dos minuts del final va marcar Lorenzo Pellegrini el davanter del Sassuolo a passada del seu company d’equip Federico Ricci.