“M’hauria quedat molt decebut si hagués acabat a fora del podi”

Entrevista a... Ferran Teixidó, tercer a la Copa del Món de les Skyrunner World Series Vertical

Per segon any consecutiu, i amb 42 anys i treballant de bander, ha assolit la tercera posició de la Copa del Món de les Skyrunner World Series Vertical. Ferran Teixidó va arribar a l’última prova de la màxima cita, a Limone sul Garda, en primera posició de la classificació general, però va finalitzar en 15a posició després que l’organització canviés el recorregut per les condicions meteorològiques. Té corda per a estona.

Segona vegada consecutiva que acaba tercer al podi de la classificació general de les Skyrunner World Series Vertical. ¿Què significa per a vostè ser el tercer millor del món en aquesta modalitat de curses de muntanya?

Ratifica una mica la feina ben feta i el nivell que he agafat. No ha estat una temporada com la de l’any passat, en què vaig quedar tercer i vaig tenir un moment de sort o un moment que el nivell era més baix. Mantenir-me en aquest nivell és una bona notícia. Un tercer lloc que, enguany, crec que m’he guanyat, i crec que amb una mica de sort inclús podíem haver aspirat a una millor classificació final.

¿S’ha quedat un xic decebut després d’acabar tercer quan abans de començar la prova era primer?

No. Decebut no. Jo era conscient de la dificultat. Hauria quedat molt decebut si hagués acabat fora del podi. Primer ho veia molt difícil, perquè Philip Goetsch aquest any ha estat a un nivell molt alt. El segon lloc sí que el veia. Finalment, ha estat un resultat just i en cap moment m’he quedat decebut. Era mereixedor de fer podi en la general, això sí que ho tinc clar.

¿Quina mena de sacrificis ha fet aquesta temporada per estar a dalt?

Sens dubte el sacrifici és el dia a dia. És el que realment costa. S’ha de viure una mica per aquest esport, adaptar-lo a la família i la feina. No és només l’entrenament, perquè de temps per entrenar-se gairebé tothom en té, sinó que és tenir temps per recuperar aquest entrenament amb hores de son i amb hores de recuperació activa. Tenim feina, tenim família. Hem d’estar per ells, i això és el que costa més. La teva nutrició també és diferent. És complicat. L’esforç és implicar-te en petites coses que al final són una forma de vida.

Té 42 anys i treballa de bander. ¿Quin és el secret per lluitar contra els millors corredors de curses de muntanya del món?

Al final tot és qüestió d’implicació. Jo m’hi implico moltíssim. Reconec que m’entreno molt. Més no podria entrenar-me. Has de tenir capacitat per resoldre l’entrenament i és molt important, i més pel que fa a recuperació. És una qüestió de motivació, de ser allà. El dia que plou o fa fred surts. ¿Per què quan tenia 20 anys no ho feia? Perquè estudiava a la universitat. ¿Per què no ho feia als 30? Perquè tenia els petits, que ara ja tenen 16 i 18 anys. La meva situació ha canviat en comparació de quan tenia 20 o 30 anys. És el que tinc i no me’n penedeixo. Per exemple, Jan Margarit, que ha acabat segon, Salomon el té en un pedestal perquè és molt bo. És totalment diferent de mi. Això sí, jo tinc les coses més clares. Tinc més experiència. En canvi, ell fa totes les curses que fa falta. Es crema molt més que jo. Jo em conec molt millor i l’edat et dóna calma; quan ets jove no ho veus.

A Limone sul Garda van canviar el recorregut. ¿Si no ho haguessin fet hauria quedat campió del món?

Campió del món segur que no. Honestament i humilment, amb el recorregut original sí que hauria tingut opcions, com a mínim, de barallar-me amb Jan Margarit, però dir-ho ara és molt fàcil. Sí que reconec que em vaig entrenar per a un tipus de cursa i no per a aquesta, però a partir d’aquí vés a saber què hauria passat.

En la vida sempre estem en procés d’aprenentatge. ¿Aquesta temporada, què ha après?

Sobretot, crec que podia haver estat més polivalent. Dintre de les curses de muntanya m’he especialitzat en verticals, i dintre d’aquestes verticals sóc molt especialista en proves de molt pendent. Jo practico el que m’agrada i els recorreguts més ràpids em costen molt més. Ser polivalent m’hauria ajudat molt més per ser al davant. Al final, els bons es troben al davant en tota mena de curses.

Recordo que la temporada passada li vaig dir que el llistó quedava molt alt per al proper curs, però ho ha tornat a fer. ¿Què es planteja per al curs vinent?

Primer penso a acabar la temporada, perquè encara no ho he fet. Em vull treure l’espina de la prova de Limone i fer l’última cursa, que té lloc aquí, a Arinsal, i s’adapta més a mi. Intentaré acabar davant en les National Series, perquè a Espanya el nivell és molt alt. I també faré la prova de la Copa Tres Nacions, que és típica del Pirineu. Per a l’any que ve estic supermotivat. Veuré una mica el circuit que hi ha i potser em plantejaré fer menys curses per tenir pics de forma en curses molt més concretes.

I amb l’al·licient que torna el seu germà, Xavi Teixidó...

En aquest tram final de temporada m’ha ajudat moltíssim i crec que tenir algú com ell, que és un referent meu, m’ajuda molt perquè les recuperacions les fem conjuntament. Tenir algú de tant en tant que vagi tirant de tu és molt important.

¿Les curses de muntanya continuen sent qüestió de germans?

No necessàriament. Ha estat una casualitat. Sí que és cert que tenir algú proper i que t’ajuda i t’anima hi fa moltíssim. Els germans Casal sempre ens entrenen junts i es donen suport entre ells.

¿Com veu els que vénen darrere dels Teixidó o els Casal?

Jo ara sí que veig una evolució. Algunes marques esportives ja van buscar aquests joves. Fa que tinguin més facilitats. Seran a dalt de seguida. Espero que nosaltres els puguem ajudar. Nosaltres, els veterans, tampoc ens hem d’eternitzar. Jo vull estar aquí fins que faci resultats i després ajudar els joves.

¿Creu que els resultats que assoleix es valoren més a fora que no pas aquí?

Crec que ara mateix encara és un esport molt poc valorat, tant aquí com a fora. Ha canviat una mica, però és un esport poc valorat. Aquí a Andorra encara no hi ha gaire afició en les proves i, en canvi, en altres de fora sí que l’hi veus. Són importants, aquests resultats que estem aconseguint.

Tanca la temporada el 30 d’octubre. ¿Arriba just de forces o bé?

Bé. Quan vaig anar a Limone vaig tenir sensacions molt bones, tot i que finalment vaig quedar quinzè. Vaig estar al davant de corredors de molt nivell. Em trobava bé i motivat.