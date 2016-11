“Millor que l’any passat”

Giorgi Shermadini va sortir com a clar perdedor del duel contra el montenegrí Bojan Dubljevic. El pivot georgià no el va poder aturar en defensa i va veure com l’interior de Niksic, exjugador del Buducnost, el superava una vegada i una altra en atac amb un total de 18 punts, 7 rebots i 17 de valoració. Això sí, el pivot del BC MoraBanc, que està trobant a faltar la feina fosca d’Oliver Stevic, va acabar el partit amb 16 punts,

6 rebots i 18 de valoració. Els de Joan Peñarroya porten un balanç de tres victòries –totes al poliesportiu d’Andorra– i dues derrotes –contra Baskonia i València Basket. Però per a Giorgi Shermadini aquest és fins ara un millor inici de temporada que el del curs passat. “Hem començat millor la temporada i jo m’estic trobant força bé, sense cap mena de problema”, va assegurar el pivot de Mtskheta, que va aprofitar per llançar floretes al seu compatriota, Beka Burjanadze, una de les sensacions d’aquest començament de curs. “Per a mi no és cap sorpresa. Amb mi ha jugat amb la selecció de Geòrgia i també va destacar amb el Corunya a Segona Divisió. Està jugant molt bé i ajudant molt bé l’equip.”

El proper partit del BC MoraBanc és diumenge, a les 12.30 hores, contra l’UCAM Múrcia. Els d’Óscar Quintana ocupen la tretzena posició amb només dues victòries i quatre derrotes, tot i tenir jugadors com el base argentí Facu Campazzo, l’escorta brasiler Vitor Benite i l’interior Vitor Faverani. “Múrcia té jugadors molt bons i ens hem de preparar bé per tornar a guanyar a casa”, va sentenciar Shermadini.

L’equip infantil guanya un partit a la fase prèvia de la Minicopa

L’equip infantil del BC MoraBanc va acomiadar-se de la fase prèvia de la Minicopa, que es va celebrar entre Madrid i Fuenlabrada i en què quinze equips infantils van buscar unir-se al Reial Madrid i el Baskonia a les finals de la Minicopa Endesa, que es disputaran durant la Copa del Rei de Vitoria-Gasteiz. L’equip dirigit per Jaume Tomàs va assolir una victòria en superar, després d’una pròrroga, el Movistar Estudiantes per 79 a 82 amb 26 punts d’Oriol Betrian. A banda, van perdre contra el Dominion Bilbao Basket, el Divina Seguros Joventut i el Reial Betis Energia Plus.