‘Mimi’ Gutiérrez aconsegueix el segon lloc en un eslàlom a Xile

La pretemporada de la Federació Andorrana d’Esquí rutlla. La primera espasa de l’equip femení, Mireia Mimi Gutiérrez, va finalitzar en segona posició a l’eslàlom del Campionat sud-americà, que es disputa a La Parva (Xile). L’andorrana va marcar el segon millor temps en la primera mànega amb 48,68, a 2,69 de l’argentina Salomé Bancora, i en la segona mànega va fer un pas endavant per fer el millor crono parcial, 43,85. Finalment, un temps total d’1.32,53, a 1,30 de la guanyadora, Salomé Bancora, la va situar en segona posició amb

24,27 punts FIS. La tercera va ser l’argentina Macarena Simara Birkner. Per la seva banda, Carmina Pallàs va acabar fora de la segona mànega i en la primera va ser vuitena, i Sara Raméntol no va acabar la primera mànega.