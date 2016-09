Nou metalls en el Campionat d’Europa dels petits estats

Andorra, amb un total de deu competidors, va obtenir un botí de nou medalles –cinc d’or, una de plata i tres de bronze– en la tercera edició del Campionat d’Europa dels petits estats de karate, que es va disputar a Malta. Sandra Herver va ser doble campiona d’Europa en la modalitat de kumite en menys de 61 quilos superant la campiona de Luxemburg, després la de Malta i després amb un altre or en categoria sènior open. L’altre or el va obtenir Melania Hernández en categoria kumite juvenil menys de 42 quilos en superar la lluitadora de Malta. El cinquè i definitiu or va ser per a Gina del Rio en categoria kumite juvenil menys de 42 quilos.

L’única medalla de plata va ser per a Jordi Hernández, en kumite juvenil menys de 55 quilos, i els bronzes van ser per a Sílvio Moreira, Joel Quintana i Melchor Rabago.