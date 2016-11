Números de rècord

El Festina Andorra de la temporada 1993-1994 està a punt de quedar-se sense rècords. El Bàsquet Club MoraBanc, projecte liderat des de la banqueta per Joan Peñarroya, des de la pista pel francès Andrew Albicy i des dels despatxos per Francesc Solana, està a només un partit de superar el millor inici de la història del club a la Lliga ACB. Si l’equip andorrà venç el Montakit Fuenlabrada –una pista maleïda on no han guanyat mai els andorrans– no compartiria mèrits amb aquella plantilla amb els Llorente, Joe i Toñín, o Dan Godfread. I aquest no és l’únic rècord que tenen a l’abast ja que en tenen altres com el rècord de victòries consecutives com a local. De moment, sumen cinc de cinc i l’equip dirigit per Edu Torres a l’inici dels 90 va sumar vuit victòries consecutives al poliesportiu d’Andorra. Es van imposar al Banco Natwest Saragossa, Argal Osca, Taugrés de Vitoria, Pamesa València, Dyc Lugo, Estudiantes Caja Postal, TDK Manresa i Coren Ourense. Quasi res. Els de Joan Peñarroya es troben a només tres partits d’igualar aquell rècord. És complicat perquè la propera visita és l’FC Barcelona Lassa. Els de Georgios Bartzokas, amb una col·lecció important de lesionats, acaben de recuperar Justin Doellman. Els blaugranes estan rastrejant el mercat en busca d’un base i també, si troben un bon jugador, un interior. Després de l’FC Barcelona Lassa, el BC MoraBanc rep l’Unicaja de Màlaga i el Reial Betis Energia Plus, que s’acaba de quedar sense Luka Zoric. Si igualen el rècord jugaran contra el Baskonia per superar-ho. Fites i més fites per un equip que enamora ja que és el tercer millor atac i tots els partits que ha guanyat ha superat la tanca de 90 punts. Quasi una hamburguesa per partit. El seu joc coral l’han situat com el cinquè màxim assistent amb Andrew Albicy com a líder destacat en solitari per davant de tot un Facu Campazzo i havent recollit el relleu del Sergio El Chacho Rodríguez. També és el segon equip més valorat amb un Giorgi Shermadini que ocupa la tercera posició. Els de Joan Peñarroya són tercers en l’encert en els llançaments de tirs lliures i això que en l’últim partit contra el Rio Natura Monbus Obradoiro no van estar massa encertats, és sisè en tirs de dos i vuitè en triples amb un rookie com David Walker amb 53,8% en triples. Bons números per un equip que com va dir el periodista Dani Barranquero en un reportatge al web acb.com, va batejar l’inici de curs del BC MoraBanc com el Pacto de Tristaina. Sigui com sigui, Peñarroya posarà a lloc a tots amb allò de que no som els Lakers... Tota la raó. Queda molt.