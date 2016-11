Targeta assegurada per al 2017 per al MENA Golf Tour 2016. Per tant, objectiu complert. El golfista i exesquiador Kevin Esteve va acabar en 59a posició en el seu primer any de jugador professional després de ser 49è en l’última prova del MENA Tour a Oman. “Va ser una competició de molta tensió, però d’aquells dies que guardes en la memòria”, va escriure Kevin Esteve al seu web, que va analitzar d’aquesta manera la prova final disputada a Oman. “El balanç és bo. Era una temporada d’experiència i de descobrir el món professional del golf, i d’encadenar tornejos lluny de casa. L’objectiu més important era intentar passar un màxim de talls i acabar entre els 60 de la general, sabent que no seria fàcil. L’objectiu ha estat assolit i hem vist una gran millora entre el principi i el final de temporada. Estic satisfet de com ha anat, i també molt content de com m’ha acollit la gent del circuit. Han fet que m’integri molt fàcilment”, va assegurar Kevin Esteve des de la Xina, on es troba amb un amic per jugar tres tornejos d’una divisió súper, el PGA Tour Xina. “És un dels meus objectius per a l’any vinent. He anat allà per veure com és tot això i per estar preparat de cara al curs vinent. Per tant, ara començo la nova temporada.”

Per a Esteve era obligatori acabar dintre dels 60 primers de la classificació general, per assegurar la targeta per al curs vinent. Ocupava el 60è lloc a l’inici de les finals i amb una classificació molt ajustada havia d’esperar-se fins al resultat final. La 59a posició va fer que Kevin Esteve, patrocinat per MoraBanc, completés el seu primer circuit professional de golf. “És una vida particular, sempre fora de casa i lluny dels teus i en condicions no sempre fàcils, però crees lligams, amistats, i també és una aventura humana. En definitiva, és la vida que m’apassiona.”

Una aventura que va començar a Mohammedia (Marroc), on es va quedar a les portes de la classificació, i que va continuar a El Jadida (Marroc), on va passar el tall per assolir el 39è lloc. Tot seguit, a Sotogrande no va passar el tall i després va marxar cap a Dubai per competir al Ras Al Kaimah, on va accedir a la final per acabar en 47a posició. La millora va continuar al Mountain Creek Open de Tailàndia, on Kevin Esteve va ser quinzè, però després va quedar fora del tall al Maha Samutur Masters (Tailàndia) i South to East Challenge (Pretòria). Va recuperar la confiança al Jo’burg City Masters de Sud-àfrica, on va finalitzar en 30è lloc, però després no va passar el tall, novament, a The Roar (Pretòria) i al Dubai Creek Open. Es va poder treure l’espina a Dubai, al Shaik Maktoum i al Golf Citizen, on va ocupar la 44a i la 29a posició, respectivament. En les últimes quatre proves Kevin Esteve va passar el tall en totes ja que va ser 25è a l’Ascorp Golf Citizen d’Abu Dhabi, 40è al Sahara Kuwait Championship, 79è al Ghala Open d’Oman i en l’últim, 49è, al Muscat Hills d’Oman.

“Els objectius per a l’any vinent encara és aviat per dir-los, perquè dependrà de molts factors, però la fita serà abordar el MENA Tour amb moltes ambicions. Tinc moltes coses a millorar, que és el que és bo. Encara tinc molt marge. És un aprenentatge costant tant tècnicament com mentalment”, va sentenciar el golfista andorrà.