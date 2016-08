Objectiu: tornar a puntuar

Nova fase, nou equipament i sempre amb el mateix objectiu: puntuar. La selecció absoluta, una fase més dirigida per Koldo Álvarez, no guanya des del 13 d’octubre del 2004, quan va derrotar Macedònia a l’estadi Comunal amb aquell gol tan recordat del ja retirat i actualment representant de jugadors Marc Bernaus. Des de llavors ha disputat 82 partits, amb 76 derrotes i 6 empats, l’últim en un amistós contra l’Azerbaidjan (0 a 0). Andorra també ha igualat la pitjor ratxa de partits internacionals sense guanyar, és a dir 82 de consecutius, mèrit que comparteix amb Luxemburg. El 3 de setembre del 2005 va sumar l’últim punt en competició oficial, i va ser contra Finlàndia.

Dimarts vinent comença una nova fase, la del Premundial, amb la visita a l’Estadi Nacional de Letònia, i ho farà comptant, novament, amb saba nova com Max Llovera, Jordi Aláez i Àlex Martínez i sense un dels veterans amb 85 partits amb l’absoluta, és a dir el tercer jugador amb més partits, Josep Manel Ayala, i una explicació no gaire convincent del seleccionador Koldo Álvarez. “És una decisió que vam consensuar tots dos ja que he tingut problemes personals... No són problemes perquè a la feina crec que està millor i les vacances han estat més llargues i ho vam consensuar tots dos.” Una resposta que va deixar molts dubtes ja que Josep Manel Ayala està fent sense cap mena de problemes la pretemporada amb la UE Santa Coloma i va jugar els dos últims partits amistosos el cap de setmana passat. Els que tampoc seran a la preconvocatòria per lesió són el jove davanter Aaron Sánchez i el sancionat Víctor Furbi Rodríguez. Com a retorn més destacat, el del migcampista Marc Pujol. “No portem els partits de qualitat que ens haurien agradat durant aquesta pretemporada, i és una mancança que tenim, però sí que és cert que afrontem el partit amb la màxima il·lusió i intentarem suplir aquesta mancança de preparació amb moltíssima il·lusió.” Koldo també va parlar del seu proper rival, la Letònia de Marian Pahars. “És un rival per no equivocar-nos i que en l’última fase només va perdre un partit fora de casa, contra Holanda, i fora de casa aquest any no n’ha perdut cap perquè ha empatat a Eslovàquia, a Turquia i a la República Txeca. És un rival a tenir en compte i en destacaria el joc de conjunt.”

Pel seleccionador l’objectiu d’aquest Premundial és clar: “L’objectiu és puntuar i cada partit l’hem d’afrontar amb aquesta opció.” Per la seva banda, els jugadors que van fer de models per un dia, els porters Ferran Pol i José Antonio Gomes i els jugadors de camp Marc Vales i Max Llovera, van parlar de les fites d’aquesta nova etapa: “Les expectatives són molt bones. Tenim molta gent jove que puja molt fort, i això a la gent que ja fa molts anys que hi estem ens dóna una mica de força per poder continuar amb ganes i afrontar aquesta fase amb opcions de puntuar i de fer les coses bé.” Pel porter titular de l’FC Andorra, Letònia és “un equip físicament molt dur i tenim molta il·lusió de fer-ho bé contra ells”. Per la seva banda, el jove Max Llovera, que acaba de debutar amb el Lleida Esportiu a Segona Divisió B espanyola, ho té clar: “Intentarem puntuar i anar a totes.” Qui es va mostrar més prudent va ser Marc Vales. “Serà un primer partit complicat. Letònia, com totes les seleccions, és superior a nosaltres, així que haurem d’estar concentrats i amb ganes.” El porter José Antonio Gomes també té clares les fites a complir: “Les expectatives són màximes. Competir a cada partit i tenir opcions de puntuar fins a l’últim moment”, va sentenciar. Una nova fase, noves samarretes i un mateix objectiu al cap de tots.

‘Deco’ Marinho, la novetat de la llista de 24

Té sobrenom de futbolista brasiler nacionalitzat portuguès, Deco, però ell és Diego Marinho. Només té 24 anys i és la primera vegada que entra en una preconvocatòria de l’absoluta després de ser internacional sub-21. La temporada passada va ser el màxim golejador de Segona Divisió amb el CE Jenlai, on es va retrobar com a futbolista. Va marcar 41 gols i per a la temporada vinent s’ha incorporat al nou projecte de la UE Sant Julià. En total van ser 18 convocats al partit contra Letònia a l’Estadi Nacional, però ell s’estrena en una preconvocatòria. “Estic molt il·lusionat. No m’ho esperava i em va agafar per sorpresa. És cert que he fet la pretemporada amb ells, però és clar, jo jugava a Segona”, va reconèixer Diego Marinho, que és de la generació del 92 i té els peus a terra. “Està bé marcar 41 gols, però és clar, estava a Segona. Ha estat una temporada molt bonica perquè hem quedat campions”, va dir l’exdavanter del CE Jenlai.